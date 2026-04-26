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Tebi Bernal recibe osado regalo de Alexa Torrex en su cumpleaños dentro de La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprendió a Tebi Bernal con cinco regalos en su cumpleaños dentro de La casa de los famosos Colombia

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
inusual regalo de Alexa Torrex a Tebi Bernal en su cumpleaños
El sorpresivo regalo de Alexa Torrex a Tebi Bernal que dio de qué hablar en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

El pasado sábado 25 de abril, Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia, celebró sus 39 años dentro de la competencia.

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Por esto, Alexa no dudó en conmemorar al cumpleañero con un inusual y atrevido regalo en frente de todos sus compañeros.

Alexa Torrex sorprende a Tebi Bernal con un particular regalo
Tebi Bernal celebra su cumpleaños con inesperado y osado regalo de Alexa (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el osado regalo de Alexa Torrex para Tebi Bernal?

La cucuteña reveló al comienzo del día que tenía preparados 5 regalos para Tebi por su cumpleaños, pero al finalizar la gala la participante solo había entregado cuatro de ellos.

El quinto regalo terminó siendo una sorpresa para todos los famosos presentes en la casa, quienes no esperaban lo que Alexa tenía preparado.

En ese momento, Alexa apareció con una bata cubriéndola y anunció que haría un show especial para él.

Luego, se quitó la bata y quedó con un vestido, mientras realizaba un baile frente a Tebi y el resto de los participantes, generando reacciones inmediatas dentro y fuera de la casa.

¿Qué otros regalos le dio Alexa a Tebi?

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Alexa le dio cinco regalos a Tebi por su cumpleaños. El primero fue un desayuno especial, que consistía en su comida favorita para iniciar el día, con la ayuda de Alejandro Estrada.

Posteriormente, le organizó un día de spa donde Tebi pudo disfrutar de mascarillas faciales y tratamientos para el cabello, en un ambiente de relajación dentro de la casa.

El tercer regalo fue una canción compuesta especialmente para él, creada por Alexa con la ayuda de Juanda Caribe, Campanita y Aura Cristina, quienes aportaron en la presentación del detalle musical.

El cuarto regalo fue un asado que el paisa había manifestado querer. Para hacerlo posible, la cucuteña y Valentino le solicitaron a El Jefe la autorización para prepararlo. Sin embargo, El Jefe aceptó bajo una condición: debían esconder por la casa unos osos de peluche sin que sus compañeros se dieran cuenta.

Tras cumplir con el reto, El Jefe les concedió el asado que el cumpleañero tanto deseaba, convirtiéndose así en la cuarta sorpresa del día.

Finalmente, el quinto regalo fue el baile sorpresa de Alexa, que terminó de cerrar la celebración de cumpleaños de Tebi dentro de la casa.

Alexa celebró el cumpleaños de Tebi por lo alto
Alexa le preparó cinco regalos a Tebi por su cumpleaños (Foto Canal RCN)
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