Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera y Hugo García tomaron distancia a pocas semanas del nacimiento de su bebé

Isabella Ladera y Hugo García estarían atravesando un distanciamiento a pocas semanas de convertirse en padres.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
A semanas de ser padres, Isabella Ladera y Hugo García tomaron distancia temporal.
A semanas de ser padres, Isabella Ladera y Hugo García tomaron distancia temporal. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Isabella Ladera y Hugo García estarían atravesando un distanciamiento a pocas semanas de convertirse en padres, situación que ha despertado todo tipo de reacciones entre sus seguidores. La noticia tomó fuerza en redes sociales, luego de que la misma influenciadora hablara sobre el tema.

Artículos relacionados

¿Isabella Ladera y Hugo García tomaron distancia?

La reconocida pareja de influenciadores Isabella Ladera y Hugo García estaría atravesando un distanciamiento temporal a pocas semanas del nacimiento de su bebé, debido a compromisos laborales del deportista. La situación generó comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a notar que no aparecían juntos en redes sociales en una etapa clave para la pareja.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, Isabella Ladera recibió una inquietud particular, pues varios usuarios notaron que ella y Hugo García llevaban varios días sin mostrarse juntos.

Artículos relacionados

Ante esto, la modelo venezolana respondió con una fotografía compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y dejó claro que no estaba completamente sola, ya que se encontraba acompañada de sus hijos y sus padres.

Sin embargo, confesó que sí le hacía mucha falta no tenerlo a su lado en un momento tan importante de su vida.

Artículos relacionados

“Solita no, porque estoy con mis hijos y mis papás, pero sí lo extraño cada segundo”, mencionó.

De esta manera, Isabella Ladera dejó claro que la distancia con Hugo García sería solo momentánea y obedecería a temas laborales, mientras ambos continúan enfocados en la llegada de su bebé.

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera y Hugo García?

Vale la pena destacar que el hijo de Isabella Ladera y Hugo García nacería en el transcurso de junio, ya que la creadora de contenido se encontraría en su séptimo mes de embarazo. Por lo pronto, la pareja está enfocada en que su llegada sea lo más especial posible y ha estado ultimando detalles para ese momento.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cada novedad sobre esta nueva etapa que está por comenzar para la pareja.

Isabella Ladera apareció llorando durante su embarazo
Isabella Ladera habló sobre dar a luz / (Foto de AFP y Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de J Balvin enternece con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio Ryan Castro

Hijo de J Balvin enterneció al enviarle un mensaje a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Río, el hijo de J Balvin conmovió luego de dedicarle un mensaje especial a Ryan Castro, tras el importante logro del cantante.

Laura Barjum preocupa a sus seguidores al mostrar lesión en una de sus manos Laura Barjum

Laura Barjum preocupa a sus seguidores al mostrar lesión en una de sus manos: ¿qué le pasó?

Laura Barjum mostró en redes que tiene una lesión en su mano y explicó cómo ha afectado su rutina diaria

El video de Luis Alfonso en tobogán de colores alarmó a muchos, ¿por qué? Talento nacional

Luis Alfonso se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿por qué?

Luis Alfonso se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación, pues semanas atrás una joven murió en uno similar.

Lo más superlike

Yina Calderón quedó en el centro de la polémica por escena con presentadora mexicana Yina Calderón

Yina Calderón protagonizó tenso momento con presentadora mexicana | VIDEO

Yina Calderón protagonizó un tenso momento con una presentadora mexicana durante una grabación.

Marcelo Cezán sorprende en La casa de los famosos con inesperada “pareja” de baile en la fiesta Marcelo Cezán

Marcelo Cezán apareció con misteriosa mujer dentro de La casa de los famosos: ¿quién es?

Modelo fallece tras caer de un piso 13 Viral

Reconocida modelo fallece tras caer de un piso 13 y su pareja es hallada sin vida horas después: esto se sabe

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?