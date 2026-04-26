Isabella Ladera y Hugo García tomaron distancia a pocas semanas del nacimiento de su bebé

Isabella Ladera y Hugo García estarían atravesando un distanciamiento a pocas semanas de convertirse en padres, situación que ha despertado todo tipo de reacciones entre sus seguidores. La noticia tomó fuerza en redes sociales, luego de que la misma influenciadora hablara sobre el tema.

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¿Isabella Ladera y Hugo García tomaron distancia?

La reconocida pareja de influenciadores Isabella Ladera y Hugo García estaría atravesando un distanciamiento temporal a pocas semanas del nacimiento de su bebé, debido a compromisos laborales del deportista. La situación generó comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a notar que no aparecían juntos en redes sociales en una etapa clave para la pareja.

Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, Isabella Ladera recibió una inquietud particular, pues varios usuarios notaron que ella y Hugo García llevaban varios días sin mostrarse juntos.

Ante esto, la modelo venezolana respondió con una fotografía compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y dejó claro que no estaba completamente sola, ya que se encontraba acompañada de sus hijos y sus padres.

Sin embargo, confesó que sí le hacía mucha falta no tenerlo a su lado en un momento tan importante de su vida.

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“Solita no, porque estoy con mis hijos y mis papás, pero sí lo extraño cada segundo”, mencionó.

De esta manera, Isabella Ladera dejó claro que la distancia con Hugo García sería solo momentánea y obedecería a temas laborales, mientras ambos continúan enfocados en la llegada de su bebé.

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera y Hugo García?

Vale la pena destacar que el hijo de Isabella Ladera y Hugo García nacería en el transcurso de junio, ya que la creadora de contenido se encontraría en su séptimo mes de embarazo. Por lo pronto, la pareja está enfocada en que su llegada sea lo más especial posible y ha estado ultimando detalles para ese momento.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cada novedad sobre esta nueva etapa que está por comenzar para la pareja.