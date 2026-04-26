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Luis Alfonso se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿por qué?

Luis Alfonso se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación, pues semanas atrás una joven murió en uno similar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El video de Luis Alfonso en tobogán de colores alarmó a muchos, ¿por qué?
El video de Luis Alfonso en tobogán de colores alarmó a muchos, ¿por qué? (Foto Canal RCN).

El cantante de música popular Luis Alfonso volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video en el que se lanzó por un llamativo tobogán de colores. Aunque el momento parecía divertido, varios seguidores manifestaron inquietud por una razón que no pasó desapercibida.

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¿Por qué generó preocupación que Luis Alfonso se lanzara de tobogán de colores?

Hace pocos días, Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores tras publicar un video en el que se lanzó de un tobogán de colores durante un momento de diversión en familia. Sin embargo, las imágenes también despertaron preocupación entre internautas, quienes reaccionaron a la escena y quisieron conocer qué pasó con el artista.

Luis Alfonso disfrutó un tobogán de colores, pero hubo detalle que preocupó
Luis Alfonso disfrutó un tobogán de colores, pero hubo detalle que preocupó. (Foto Canal RCN).

El video, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, causó conmoción debido a que semanas atrás una joven falleció en un tobogán similar en Norte de Santander.

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Aunque no se trató del mismo tobogán, varios usuarios han manifestado su miedo a usar este tipo de atracciones por lo ocurrido anteriormente con la joven identificada como Camila García Manrique, de 28 años, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en un tobogán extremo de un parque en Chinácota, Norte de Santander.

Sin embargo, Luis Alfonso se lanzó y llegó ileso al final. Incluso, se mostró muy feliz por vivir la experiencia extrema, y todo quedó grabado en el video publicado en sus redes sociales oficiales, donde dejó ver su emoción tras completar el recorrido sin inconvenientes.

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¿Cómo reaccionaron los internautas al ver que Luis Alfonso se lanzó de un tobogán de colores?

Aunque el cantante disfrutó la experiencia y se mostró emocionado, entre los internautas no pasó desapercibido el hecho, pues muchos reaccionaron con sorpresa y preocupación al recordar el reciente accidente ocurrido en una atracción similar.

"Uy no, qué miedo eso", "Yo sí quedé nervioso viendo ese video", "Menos mal no le pasó nada", "Después de lo que pasó hace poco, da susto", "Ni loca me monto en algo así", "Se veía feliz, pero yo estaría aterrado", "Yo no sería capaz de tirarme ahí", "Gracias a Dios salió bien", "Qué impresión ver eso", "Definitivamente esas cosas no son para mí", fueron algunos de los comentarios.

Preocupación por Luis Alfonso tras lanzarse de tobogán de colores, ¿qué ocurrió?
Preocupación por Luis Alfonso tras lanzarse de tobogán de colores, ¿qué ocurrió? (Foto Canal RCN).
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