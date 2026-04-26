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Hijo de J Balvin enterneció al enviarle un mensaje a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Río, el hijo de J Balvin conmovió luego de dedicarle un mensaje especial a Ryan Castro, tras el importante logro del cantante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo de J Balvin enternece con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio
Hijo de J Balvin enternece con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio. (Foto AFP: Amy Sussman).

Río, hijo de J Balvin, enterneció en redes sociales al enviarle un mensaje especial a Ryan Castro, luego de que el cantante urbano cumpliera el sueño de presentarse por primera vez en un estadio. El gesto del pequeño derritió de ternura a seguidores y fanáticos de ambos artistas.

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¿Cuál fue el mensaje que Río le envió a Ryan Castro en su primer estadio?

La amistad entre J Balvin y Ryan Castro ha sido una de las más destacadas del género urbano, pues el cantante no solo ha recibido el apoyo del paisa, sino que también fue acogido por su familia, al punto de que Río lo considera su tío.

Así fue el mensaje del hijo de J Balvin a Ryan Castro tras llenar su primer estadio
Así fue el mensaje del hijo de J Balvin a Ryan Castro tras llenar su primer estadio. (Foto AFP: Amy Sussman).

Por esta razón, el pequeño decidió acompañarlo de manera simbólica en uno de los logros más importantes de su carrera musical: llenar su primer estadio como artista. En medio del show, J Balvin le expresó a Ryan que una persona muy especial había preparado unas palabras para él.

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De inmediato, se escuchó la voz de Río en un video en el que también aparecía parte de su rostro. Allí, le pidió que no sintiera miedo por enfrentarse a su primer estadio y le recordó cuánto lo amaba.

“Hola, tío Ryan, no tengas miedo. Yo sé que es tu primera vez en un estadio, no tengas miedo. Yo te amo. Awooh!”.

El emotivo momento desató la euforia y el sentimentalismo entre los asistentes al concierto, quienes reaccionaron entre gritos, aplausos y gestos de sorpresa al escuchar el mensaje del pequeño, así quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

¿Cómo reaccionó Ryan Castro al mensaje de Río, hijo de J Balvin, en su primer estadio?

Una vez finalizó la reproducción del video en el que Río le dedicaba estas emotivas palabras, Ryan Castro no pudo evitar expresar abiertamente a todos los asistentes, especialmente a J Balvin, que quería tener un hijo. La razón de esta afirmación fue que le encantaría que su hijo fuera “parcero” de Río.

“Jose, yo quiero tener un hijo… Quiero tener un hijo para que sea parcero de Río”, mencionó Ryan, a lo que Balvin le respondió que lo ayudaría a encontrar una pareja para que esto ocurriera: “yo le voy a conseguir a su mujer para que tenga su hijo”.

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