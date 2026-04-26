Westcol le manda un mensaje a las personas “feas” y desata polémica: “yo también lo era”

El streamer colombiano Westcol volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores, en medio de su actual viaje por Asia.

Westcol habla sobre ser “feo” y genera revuelo entre sus seguidores (Foto Tommaso Boddi / AFP)

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¿Qué dijo Westcol sobre ser “feo”?

A través de sus redes sociales, el creador de contenido publicó una serie de imágenes en las que mostró parte de su experiencia en China, donde se encontraba grabando contenido y conociendo diferentes lugares.

Junto a estas publicaciones, el streamer aprovechó para enviar un mensaje que rápidamente se volvió viral. En sus historias de Instagram, Westcol se dirigió directamente a las personas que se consideran “feas”, asegurando que no deben preocuparse por ello.

El colombiano afirmó que él también se sintió así en algún momento de su vida, pero que con el tiempo su realidad cambió.

Incluso, aseguró que quienes actualmente lo critican o dicen que sigue siendo “feo”, lo hacen por envidia frente a su crecimiento personal y profesional.

“Si eres feo no te preocupes! Yo me acuerdo cuando yo también lo era y mírame ahora.! Tengo unos cuantos que dicen que soy feo pero es por rabia, les da rabia que logre salir de ese pozo tan profundo y me metí en la lista de los lindos”, escribió el streamer.

Además del mensaje, Westcol agradeció a sus seguidores por el apoyo constante durante su viaje, destacando que muchas personas han estado pendientes de cada uno de los contenidos que ha compartido desde el exterior.

¿Qué proyectos tiene Westcol en el futuro?

En la misma publicación, el creador de contenido también adelantó algunos de los proyectos que tiene preparados para los próximos meses.

Westcol aseguró que el mes de mayo estará cargado de transmisiones en vivo que, según él, “quedarán para la historia”. Entre estos, está el stream programado para el 10 de mayo junto al expresidente Álvaro Uribe, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

Asimismo, reveló que ya se encuentra trabajando en una nueva edición de Stream Fighters 5, uno de sus eventos más populares, e incluso invitó a su comunidad a sugerir posibles participantes para el ring.

Por otro lado, el streamer también habló sobre su faceta musical, asegurando que las canciones en las que ha participado junto a W Sounds han tenido buena recepción, por lo que considera que es el momento de lanzar un nuevo tema.