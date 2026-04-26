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Marilyn Patiño se sinceró sobre algunas rupturas que tuvo en su pasado: ¿qué dijo?

Marilyn Patiño, exparticipante de La casa de los famosos Col, se sinceró acerca de las rupturas que tuvo en su pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Marilyn Patiño se sinceró sobre algunas rupturas que tuvo en su pasado: ¿qué dijo?
¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre las rupturas? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Marilyn Patiño se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Además, la reconocida actriz ha generado una ola de comentarios mediante las redes sociales tras los diferentes acontecimientos que ha hecho en su vida desde que fue eliminada del reality.

Así también, Marilyn aprovechó la oportunidad para abrir su corazón ante algunos momentos que ha vivido a lo largo de su vida, en especial, por algunos sucesos que marcaron un antes y después.

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¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Marilyn Patiño tras algunas adversidades que ha enfrentado en su vida?

Recientemente, Marilyn Patiño tuvo la oportunidad de ser una de las invitadas al programa digital de ‘Te lo dice cuervo pódcast’, en el que abrió su corazón ante algunas adversidades que ha vivido a lo largo de su vida.

Marilyn Patiño se sinceró sobre algunas rupturas que tuvo en su pasado: ¿qué dijo?
¿Qué circunstancias enfrentó Marilyn Patiño en su pasado? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Marilyn abrió su corazón ante algunas adversidades que ha enfrentado a lo largo de su vida, pues, expresó las siguientes palabras:

“Yo a todo el mundo le digo, sí mi pasado, pero a mí no me importa porque la gente tiene su historia, pero, se han sacudido, lo han vivido. Pero todo dolor te deja una enseñanza”, agregó Mariliyn en la entrevista.

¿Qué opina Marilyn Patiño sobre la soltería?

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Marilyn Patiño se sinceró sobre algunas rupturas que tuvo en su pasado: ¿qué dijo?
¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre la soltería? | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace unas semanas, Marilyn Patiño acaparó la atención mediática no solo por ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por un shippeo que tuvo con Renzo Meneses.

Aunque las cosas ni fluyeron entre ambos, aunque se reflejó que había una especial conexión, la actriz aprovechó la oportunidad para revelar que disfruta de su soltería, en especial, porque en algunas ocasiones, otras personas no saben cómo llevarlo:

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“No tengo problema estar sola y la gente no valora el estar soltero. Hay gente que está en una relación y quieren vivir como si estuvieran solteros, más bien aproveche eso, para que cuando la tenga, sepa comporta y valorar”, señaló Marilyn Patiño.

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