Un contenido privado de WestCol y Milica Ybáñez se filtró en redes sociales y este ha generado gran controversia en redes sociales, por lo que uno de los señalados se pronunció en las últimas horas.

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¿Qué dijo Milica Ybáñez sobre el video y fotos que se le filtraron con WestCol?

Tras la controversia generada en redes sociales por la filtración de videos y fotos, Milica Ybáñez decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la creadora de contenido explicó su versión de los hechos y dejó claro que el material fue compartido sin su autorización.

Milica expresó su tristeza al asegurar que, un día que era de celebración por su victoria en un combate de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz se vio opacado por la filtración de este material privado.

Hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento.

Fotos de WestCol y Milica generan revuelo en redes. (AFP: Tommaso Boddi y Freepik)

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¿Por qué filtraron videos y fotos de WestCol con Milica Ybáñez?

Milica Ybáñez aseguró que, este material lo filtró una persona cercana a ella a la cual le confió en el pasado dicho material.

No tengo nada que ver, jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mi q al estar en otro país se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad de esos momentos.

De acuerdo con su testimonio, la filtración habría ocurrido como parte de una supuesta “apuesta” durante una transmisión en vivo en TikTok, donde se prometió publicar el contenido si ella resultaba ganadora en su reciente pelea de boxeo.

Decidió hacerlas públicas por una “apuesta” en un live en Tiktok si yo ganaba la pelea de hoy.

Milica aprovechó para pedirle disculpas a WestCol por la filtración de este contenido por el respeto y cariño que le tiene, además, por su actual relación con la influenciadora Luisa Castro.

Quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño, jamás haría algo para dañarlo. Perdón.

El caso no solo ha generado debate por la relación con Westcol, sino también por la vulneración a la privacidad de la streamer, reabriendo la conversación sobre los límites del contenido personal en la era digital y las consecuencias de difundir material sin permiso.