Juliana Calderón comparte desgarrador mensaje al recordar a su novio fallecido

La empresaria Juliana Calderón, conocida por ser la hermana de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón, conmovió recientemente a sus seguidores tras recordar a su novio fallecido, Juan Manuel Rodríguez.

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El joven, quien era primo de Yeison Jiménez, perdió la vida junto al cantante el pasado sábado 10 de enero en medio de un trágico accidente aéreo, cuando viajaban desde Boyacá hasta Antioquia en la avioneta que, según reportes, era del artista.

Desde el fallecimiento de los integrantes del equipo de Yeison Jiménez, se ha sentido un gran vacío en la música y cada una de las familias afectadas, recuerdan a sus seres amados con profunda nostalgia.

Ese es el caso de Juliana Calderón, quien todavía recuerda con dolor a su novio, pues ella contó los detalles de cómo conoció la trágica noticia y tras meses de la partida de Juan Manuel, lo sigue llorando.

¿Cuál fue el mensaje que reveló Juliana Calderón sobre su novio Juan Manuel?

A través de sus historias en Instagram, en horas de la mañana de este lunes 27 de abril, Juliana Calderón compartió un sentido mensaje con el que recordó con mucha nostalgia a Juan Manuel, su novio.

El mensaje de Juliana Calderón sobre su novio fallecido. (Foto/ Canal RCN)

El desgarrador texto revela que, su pareja le hizo falta hoy, lo recordó como lo hizo ayer y como seguramente lo hará mañana.

La imagen que, al parecer sería sacada de internet, la empresaria la acompaño con emojis de tristeza, dejando saber que por supuesto se estará refiriendo al primo de Yeison Jiménez.

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¿Cómo se enteró Juliana Calderón del falimiento de Juan Manuel y Yeison Jiménez?

Se conoció una entrevista que dio Juliana Calderón en la que abrió su corazón y con tanto dolor habló de su novio Juan Manuela Rodríguez, revelando que Lina, hermana de Yeison Jiménez fue quien la llamó para darle la noticia.

Juliana Calderón conmueve con mensaje sobre su pareja fallecida. (Foto/ Freepik)

Cuando Juliana supo lo que había pasado, ella salió inmediatamente para Boyacá y al llegar al punto del accidente, se confirmó que su novio murió al lado de su primo, pues ella tuvo la esperanza de que es era mentira.

La empresaria reveló que, minutos antes del accidente ellos habían estado hablando y por eso dudó en que él fuera en la avioneta, porque creyó que viajaría por carretera, pero lamentablemente, la realidad fue otra.