Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón comparte desgarrador mensaje al recordar a su novio fallecido

Juliana Calderón conmovió a sus seguidores al revelar desgarrador mensaje sobre la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juliana Calderón conmueve con mensaje sobre su pareja fallecida
Juliana Calderón recuerda a su novio fallecido con emotivas palabras. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

La empresaria Juliana Calderón, conocida por ser la hermana de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón, conmovió recientemente a sus seguidores tras recordar a su novio fallecido, Juan Manuel Rodríguez.

Artículos relacionados

El joven, quien era primo de Yeison Jiménez, perdió la vida junto al cantante el pasado sábado 10 de enero en medio de un trágico accidente aéreo, cuando viajaban desde Boyacá hasta Antioquia en la avioneta que, según reportes, era del artista.

Desde el fallecimiento de los integrantes del equipo de Yeison Jiménez, se ha sentido un gran vacío en la música y cada una de las familias afectadas, recuerdan a sus seres amados con profunda nostalgia.

Artículos relacionados

Ese es el caso de Juliana Calderón, quien todavía recuerda con dolor a su novio, pues ella contó los detalles de cómo conoció la trágica noticia y tras meses de la partida de Juan Manuel, lo sigue llorando.

¿Cuál fue el mensaje que reveló Juliana Calderón sobre su novio Juan Manuel?

A través de sus historias en Instagram, en horas de la mañana de este lunes 27 de abril, Juliana Calderón compartió un sentido mensaje con el que recordó con mucha nostalgia a Juan Manuel, su novio.

Juliana Calderón recuerda a su novio fallecido con emotivas palabras
El mensaje de Juliana Calderón sobre su novio fallecido. (Foto/ Canal RCN)

El desgarrador texto revela que, su pareja le hizo falta hoy, lo recordó como lo hizo ayer y como seguramente lo hará mañana.

La imagen que, al parecer sería sacada de internet, la empresaria la acompaño con emojis de tristeza, dejando saber que por supuesto se estará refiriendo al primo de Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Cómo se enteró Juliana Calderón del falimiento de Juan Manuel y Yeison Jiménez?

Se conoció una entrevista que dio Juliana Calderón en la que abrió su corazón y con tanto dolor habló de su novio Juan Manuela Rodríguez, revelando que Lina, hermana de Yeison Jiménez fue quien la llamó para darle la noticia.

El mensaje de Juliana Calderón sobre su novio fallecido
Juliana Calderón conmueve con mensaje sobre su pareja fallecida. (Foto/ Freepik)

Cuando Juliana supo lo que había pasado, ella salió inmediatamente para Boyacá y al llegar al punto del accidente, se confirmó que su novio murió al lado de su primo, pues ella tuvo la esperanza de que es era mentira.

La empresaria reveló que, minutos antes del accidente ellos habían estado hablando y por eso dudó en que él fuera en la avioneta, porque creyó que viajaría por carretera, pero lamentablemente, la realidad fue otra.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra contó que lo que pasó tras publicar documental La Liendra

La Liendra revela lo que le ocurrió tras publicar documental en zona de tolerancia

La Liendra sorprendió al contar lo que vivió después de publicar su documental en zona de tolerancia: “Qué chicharrón”.

Yaya Muñoz presumió el cariño de sus seguidores. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz recibió inesperado regalo en Montería tras polémica con prima de Karola; ¿cómo reaccionó?

Yaya Muñoz agradeció con alegría el detalle recibido en Montería, reflejando la conexión especial con sus seguidores.

Maluma sorprende con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio Maluma

Maluma dedicó emotivas palabras a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Maluma dedicó un mensaje emotivo a Ryan Castro tras su primera presentación en el estadio de Medellín.

Lo más superlike

Conmoción por la muerte de cantante de reality musical en accidente de tránsito Viral

¡Luto en la música! Fallece cantante de reality musical en trágico accidente

Cantante que participó en un reality musical falleció tras un accidente de tránsito que ha generado conmoción

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad Ornella Sierra

¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?

Juanda Caribe destapa sus sentimientos por Mariana La casa de los famosos

Juanda Caribe se sincera con Sheila sobre lo que siente por Mariana Zapata: “sé que me entiendes”

Sebastián Ayala reaccionó con firmeza tras mensajes que lo pusieron en alerta Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala tomó drásticas medidas contra Ciro Quiñones tras recibir mensajes; ¿qué pasó?

Laura Zapata sorprendió con duro comentario sobre Yina Calderón en video juntas Yina Calderón

Actriz mexicana arremete contra Yina Calderón en reciente colaboración: “me tiene harta”