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Juliana Calderón habría lanzado pulla a Aida Victoria Merlano y elogió a Andrea Valdiri, ¿qué dijo?

Pulla de Juliana Calderón a Aida Victoria Merlano terminó con elogio a Andrea Valdiri por inesperada razón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón lanzó indirecta y elogió a Andrea Valdiri, ¿Por qué?
Juliana Calderón lanzó indirecta y elogió a Andrea Valdiri, ¿Por qué? (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de lanzar una indirecta contra Aida Victoria Merlano y, al mismo tiempo, dedicar palabras de admiración a Andrea Valdiri. Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones entre seguidores de las tres creadoras de contenido.

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¿Juliana Calderón lanzó pulla a Aida Victoria Merlano?

Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, sorprendió en las últimas horas al referirse a las mujeres emprendedoras y echadas para adelante. En sus declaraciones habló directamente de Andrea Valdiri, aunque varios internautas también relacionaron sus palabras con Aida Victoria Merlano.

Juliana Calderón habría lanzado pulla a Aida
Juliana Calderón habría lanzado pulla a Aida. (Foto Canal RCN).

Según Calderón, mujeres emprendedoras como Andrea Valdiri no necesitan exponer en redes sociales temas personales, como la manutención de sus hijas Isabella y Adhara, para impulsar sus negocios. Tras sus comentarios, algunos usuarios aseguraron que también se trataba de una indirecta para Aida Victoria Merlano, quien suele crear contenido relacionado con ese tema.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre Andrea Valdiri y por qué mencionaron a Aida Victoria Merlano?

Juliana hizo estas declaraciones en un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores. Allí aseguró que, aunque Valdiri no es de su agrado, reconoce que ha salido adelante sin exponer a los padres de sus hijas.

Juliana Calderón elogió a Andrea Valdiri.
Juliana Calderón elogió a Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

“A mí me puede caer mal Valdiri, sinceramente, pero la pelada nunca anda hablando: es que el papá de Isabella, el papá de yo no sé quién. Pues como tiene dos hijos de diferente papá, pero de todas maneras la vieja nunca anda pidiendo, se le abona eso. Nunca anda diciendo: ay, que me ayuden con la cuota. No, la vieja va trabajando y es berraca. Lo que es, se dice. Eso es emprendedor, empoderado… ese cuentico de que yo soy empoderada y me la paso trabajando con la de a, eso no es”.

Hasta el momento, Aida Victoria Merlano no se ha pronunciado frente a los comentarios de Juliana Calderón, mientras que en redes sociales las opiniones continúan divididas.

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