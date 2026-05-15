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Ignacio Baladán apareció calvo en redes y La segura reaccionó: esto dijo

La Segura compartió una imagen de Ignacio Baladán aparentemente calvo y generó revuelo entre sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ignacio Baladán apareció calvo en redes y desató todo tipo de reacciones
Ignacio Baladán apareció calvo en redes y desató todo tipo de reacciones (Foto Canal RCN)

La Segura volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una fotografía de Ignacio Baladán con un inesperado cambio de apariencia.

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La publicación rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores, quienes reaccionaron sorprendidos al ver al chef completamente cambiado.

La imagen fue compartida por la influenciadora en sus historias de Instagram y no tardó en viralizarse en diferentes plataformas, donde muchos usuarios comenzaron a comentar el radical look.

La Segura mostró a Ignacio Baladán completamente calvo y las redes explotaron
La Segura mostró a Ignacio Baladán completamente calvo y las redes explotaron (Foto Gladys Vega / AFP)

¿Qué cambio de look se hizo Ignacio Baladán?

La Segura publicó una fotografía en la que aparece Ignacio Baladán aparentemente calvo, una imagen que dejó impactados a varios de sus seguidores.

Junto a la publicación, la creadora de contenido reaccionó con humor y escribió un mensaje que también llamó la atención en redes sociales.

“Este es mi marido o mi mozo? jajajajajajaja”, comentó la influenciadora.

Aunque la fotografía generó dudas entre algunos usuarios, hasta el momento no se ha confirmado que Ignacio Baladán realmente se haya rapado.

Por el contrario, todo indicaría que se trataría de un filtro o una edición utilizada por la pareja para bromear con sus seguidores.

La imagen causó curiosidad porque el chef suele mantener una apariencia muy cuidada y es reconocido precisamente por su estilo.

Por eso, ver su supuesto cambioextremo de look sorprendió a muchos usuarios en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron las redes al supuesto cambio de look?

Como era de esperarse, la publicación generó una ola de comentarios y reacciones entre los seguidores de La Segura e Ignacio Baladán.

Muchos usuarios comenzaron a tomarse con humor la fotografía y aseguraron que la creadora de contenido “se había pasado” con la broma.

Otros hicieron comparaciones con personajes famosos y diferentes memes relacionados con la apariencia del chef, aumentando aún más las risas en redes sociales.

También hubo seguidores que confesaron haber quedado en shock al ver la imagen y expresaron que esperaban que todo se tratara únicamente de un filtro.

Mientras tanto, ni La Segura ni Ignacio Baladán han confirmado si el cambio fue real o simplemente parte de una divertida dinámica en redes sociales.

Redes reaccionan al supuesto radical cambio de look de Ignacio Baladán
Redes reaccionan al supuesto radical cambio de look de Ignacio Baladán (Foto Canal RCN)
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