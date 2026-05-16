Alejandra Salguero compartió momento con su hijo luego de su separación de Tebi Bernal; ¿qué dijo?

Aunque Alejandra Salguero ha mantenido varios aspectos de su vida privada fuera del foco mediático, recientemente volvió a generar conversación en redes sociales por una publicación relacionada con su hijo.

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¿Qué compartió Alejandra Salguero en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Alejandra Salguero mostró cómo vivió un viernes por la noche junto a su hijo.

En el video publicado, ambos aparecen jugando con una consola Nintendo y compartiendo un espacio de entretenimiento que reflejó la cercanía entre madre e hijo. Además, un gato aparece encima del menor durante la grabación.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje:

“Viernes de Nintendo, risas, mordidas de michis y corazón lleno”.

El contenido llamó la atención entre los internautas debido a que, semanas atrás, Alejandra había mencionado que estaba atravesando una etapa de cambios personales en su vida.

Por esa razón, algunos usuarios interpretaron que este tipo de espacios familiares podrían estar relacionados con esas decisiones que aseguró haber tomado recientemente.

La reacción también surgió porque la creadora de contenido ha estado en conversación en redes sociales desde que se conoció el fin de su relación con Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia.

Aunque Alejandra no profundizó sobre el contexto de la publicación, varios seguidores destacaron la cercanía y complicidad que mostró junto a su hijo durante el momento compartido.

¿Qué ha dicho Alejandra Salguero sobre la maternidad?

En declaraciones públicas realizadas a mediados de abril de 2026, después de confirmar su separación de Tebi Bernal, Alejandra Salguero habló sobre diferentes aspectos relacionados con la crianza de su hijo.

En ese momento, explicó que siempre ha asumido sola la responsabilidad de la crianza del menor, quien actualmente tiene 13 años. Además, desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto apoyo económico de parte de Tebi Bernal hacia el adolescente.

Alejandra Salguero revela detalles de su rol como madre / (Foto de Freepik)

Según expresó Alejandra, las afirmaciones sobre ese tema “son completamente falsas”. Sus declaraciones surgieron luego de que varios usuarios comenzaran a comentar sobre la dinámica familiar tras la ruptura sentimental.

Desde entonces, Alejandra Salguero ha seguido compartiendo algunos momentos de su día a día en redes sociales. Aunque ha evitado profundizar en temas personales, sus publicaciones continúan generando reacciones entre los usuarios que siguen lo relacionado con ella y con Tebi Bernal.