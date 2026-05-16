Esposo de Beba se pronuncia en redes con un inesperado mensaje: ¿es por la famosa?

Andrés Gómez, esposo de la participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, volvió a activar su cuenta de Instagram, ya que por un tiempo desapareció de redes sociales.

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Esto ocurrió justo después del beso de Beba y Alexa Torrex durante un viernes de beneficio, en el que se pasaron de copas y resultaron muy cercanas, más de lo que se podría llegar a pensar. Sin duda, esto generó un gran revuelo y por eso, quizá, Andrés habría desactivado su cuenta.

Precisamente, esta decisión se habría tomado para evitar la polémica y los malos comentarios que suelen afectar a los familiares de los participantes.

Sin embargo, esto no duró mucho, porque a la final, Andrés regresó a redes y ha estado activo, e incluso, mostrando el apoyo que le da a su esposa y precisamente, publicó una historia que llamó bastante la atención.

¿Cuál fue la historia que publicó Andrés Gómez, esposo de Beba?

En horas de la mañana de este sábado 16 de mayo, a través de sus historias de Instagram, Andrés Gómez, esposo de Beba, publicó una foto de él con un inesperado mensaje que causó reacciones e intriga.

Misterioso mensaje del esposo de Beba genera especulaciones en redes. (Foto/ Canal RCN)

“Algo se acerca y no todos están listos”, escribió junto a un emoji de corazón con fuego, mismo que ha usado cuando se refiere a Valerie de La Cruz.

Por eso, es que se cree que su mensaje podría ser algo relacionado con la participante de La casa de los famosos Colombia 2026, pero esto no se sabe y todavía genera más expectativas.

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¿Andrés Gómez se ha referido a la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Andrés Gómez reaccionó con emoción cuando Beba ganó el liderazgo y aseguró su puesto en la semifinal de La casa de los famosos Colombia 2026.

Esposo de Beba habló en redes y desató rumores. (Foto/ Canal RCN)

Pues compartió su emoción a través de sus historias, pero no habla nada puntual o especifico sobre la participación de su esposa.

De hecho, nunca lo ha hecho, pues ha sido reservado con sus opiniones con todo lo que ha vivido Beba en el reality, e incluso, tampoco ha mencionado nada sobre Alejandro Estrada, quien ha dicho que Valerie le gusta.