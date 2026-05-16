El pasado 15 de mayo el influenciador Yeferson Cossio llegó a sus 32 primaveras y como era de esperarse su cumpleaños no pasó por desapercibido.

¿Cómo celebró Yeferson Cossio su cumpleaños?

Yeferson Cossio tiene acostumbrados a sus seguidores a tener celebraciones de cumpleaños ostentosas y desenfrenadas, sin embargo, esta vez quiso tener un cumpleaños más tranquilo por lo que mostró en redes.

El influenciador antioqueño mostró que para celebrar sus 32 años decidió irse a cenar con sus mejores amigos y su pareja Carolina a un lujoso restaurante.

Después de esto, Cossio fue a un bar de electrónica en donde según comentó decidió llevar a su DJ favorito, el cual hizo que él se enamorara de la música electrónica.

A la celebración de Yeferson se sumó un romántico detalle de su novia Carolina Gómez, quien le dedicó emotivo mensaje de cumpleaños.

Yeferson Cossio celebró sus 32 años. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál fue el romántico detalle de Carolina Gómez con Yeferson Cossio por su cumpleaños?

El cumpleaños de Yeferson Cossio también estuvo cargado de amor y emotividad gracias a la romántica sorpresa que le preparó su novia, Carolina Gómez, en redes sociales.

La influenciadora compartió un carrusel de fotografías de todos sus viajes y mejores momentos junto a una extensa dedicatoria que rápidamente enterneció a sus seguidores en redes sociales.

A través de su publicación, Carolina abrió su corazón y aprovechó la fecha especial para recordarle al creador de contenido lo importante que es en su vida.

“Quiero aprovechar este día para recordarte lo mucho que te amo, y lo importante que eres para mí”, escribió inicialmente.

La influenciadora también destacó el apoyo y la tranquilidad que ha encontrado en su relación con Yeferson, asegurando que nunca imaginó sentirse tan feliz al lado de alguien. Además, resaltó la fortaleza del antioqueño incluso en los momentos más difíciles.

“Gracias por seguir siendo fuerte incluso en los momentos en los que sentías que ya no te quedaban fuerzas y gracias por hacerme sentir tan segura y amada”.

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¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al romántico mensaje de Carolina Gómez por su cumpleaños?

La respuesta de Yeferson Cossio no se hizo esperar y el influenciador aprovechó el detalle de su pareja para expresarle todo su amor y agradecimiento.

“Van 4 años desde que te conozco, he aprendido tanto de ti, has sacado una versión tan linda de mí. Soy tan bendecido por tenerte, no hay una sola cosa que cambiaría en ti. Eres la mujer perfecta”, comentó el influenciador.

Cossio expresó que se sentía bendecido por tener una mujer como Carolina a su lado y que no cambiaría nada de ella, ya que para él es perfecta.

En esta y en todas las vidas, voy a buscarte y a estar siempre contigo.