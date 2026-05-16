Andrés Cepeda reveló que fue atormentado por una presencia paranormal en pleno concierto

El cantante colombiano, Andrés Cepeda cerró su gira ‘Bogotá’ en Estados Unidos, tour que lo hizo recorrer no solo América, sino también Europa. Sin duda, el artista sigue llegando lejos con su música que con el paso del tiempo sigue conquistando corazones.

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Tras un concierto que tuvo en Boston, Andrés rompió el silencio y contó la experiencia que vivió allí y apenas lo contó, su video se hizo viral en todas las plataformas digitales y hasta hay noticias hablando del tema.

Justo, el artista no pudo guardar por mucho tiempo lo que vivió en el sitio y por eso lo compartió con sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar y difundir su anécdota, pues en realidad fue un hecho de no creer.

Aunque Cepeda contó la historia con más tranquilidad, sí confesó que en su momento fue un hecho extraño, el cual, no solo fue raro para él, sino para su equipo y es precisamente porque sería un caso paranormal.

¿Qué dijo Andrés Cepeda sobre su experiencia paranormal en Boston?

A través de sus historias en redes sociales, Andrés Cepeda se comunicó con sus seguidores y no dejó pasar por alto la experiencia paranormal que habría vivido durante su concierto en Boston la noche anterior.

Andrés Cepeda causó impacto con relato paranormal en tarima. (AFP/ Gabe Ginsberg)

De acuerdo con Andrés Cepeda, estaba en un teatro de esa ciudad dando su concierto y sintió algo que, para no él no es normal.

“Anoche me pasó algo rarísimo que, nunca me había pasado. Una presencia muy extraña me estaba tocando el hombre y me estaba haciendo así en la oreja. No era ninguno de mis compañeros”.

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¿Por qué dijo Andrés Cepeda de que podría tratar sobre un duende?

Luego de que el cantante, Andrés Cepeda dijo que sintió eso, se percató de que no haya sido ninguno de sus compañeros justo porque todos estaban lejos de él y eso fue en medio de siu presentación.

Andrés Cepeda generó revuelo tras hablar de presencia extraña. (Foto: Freepik)

De hecho, confesó que en las dos primeras canciones el ambiente se sintió extraño, “sentimos cosas muy raras” y aunque no expresó qué fue lo que sintieron, fue muy claro al decir que habpia una presencia en el escenario.

Así mismo, dijo que él sabía que en los teatros hay duendes, pero, esta experiencia fie “extraordinaria” porque nunca les había pasado.