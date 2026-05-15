Yuli Ruiz rompió el silencio tras comentario de Tebi en La casa de los famosos: “digan lo que quieran”

Yuli Ruiz reapareció en redes sociales y habría lanzado una indirecta tras la cena que tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Yuli Ruiz habría reaccionado tras la cena de Tebi y Alexa en La casa de los famosos?

Recientemente, en La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal quedó más que sorprendido al ver de nuevo a Alexa Torrex y poder hablar con ella tras su eliminación de la competencia.

Y es que, luego de la cena, Tebi bajó con unos tragos en la cabeza y lo primero que hizo fue ir a buscar a Alejandro Estrada para contarle lo que había pasado con Alexa.

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Sin embargo, tras su conversación y antes de irse, sorprendió al lanzar un fuerte comentario sobre Yuli Ruiz, por lo que Alejandro le dijo “ya no más” y se lo llevó a dormir.

Yuli Ruiz rompió el silencio tras comentario de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Por eso, Yuli Ruiz habría reaccionado a estas declaraciones y sorprendió al publicar un video en el que aparece cantando y usando el control del televisor como un micrófono. Con una sonrisa en su rostro, se escuchaban palabras como:

¿Qué dijo Yuli Ruiz tras la cena de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

“Siempre van a hablar… por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar, que digan lo que quieran de mí”.

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Y al compartir el video también escribió las palabras: “Que digan lo que quieran…”, causando una ola de reacciones en redes sociales, pues muchos relacionaron de inmediato el video con lo que dijo Tebi.

Yuli Ruiz rompió el silencio tras comentario de Tebi. (Foto: Canal RCN)

“¿Ya escuchó el saludo que le envió Tebi?” o “Ya Tebi habló por todos”, fueron algunos de los comentarios.

Otros expresaron su opinión comparando a la exparticipante con “Marlon de este año”, pues el participante de la segunda temporada tuvo una polémica participación.

“Yuli me da tanto pesar”, fue otro comentario, aunque la gran mayoría eran negativos, pues ha estado en el ojo del huracán tras celebrar la salida de Alexa y luego decir que quería hablar con ella.

Por su parte, Alexa Torrex dejó claro que no tenía intención de hablar con la exparticipante.