Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz rompió el silencio tras comentario de Tebi en La casa de los famosos: “digan lo que quieran”

Tebi Bernal lanzó fuerte comentario en contra de Yuli Ruiz y así reaccionó la exparticipante de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yuli Ruiz lanzó fuerte indirecta tras la cena de Alexa y Tebi en La casa de los famosos
Yuli Ruiz rompió el silencio tras comentario de Tebi. (Fotos: Canal RCN)

Yuli Ruiz reapareció en redes sociales y habría lanzado una indirecta tras la cena que tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué Yuli Ruiz habría reaccionado tras la cena de Tebi y Alexa en La casa de los famosos?

Recientemente, en La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal quedó más que sorprendido al ver de nuevo a Alexa Torrex y poder hablar con ella tras su eliminación de la competencia.

Y es que, luego de la cena, Tebi bajó con unos tragos en la cabeza y lo primero que hizo fue ir a buscar a Alejandro Estrada para contarle lo que había pasado con Alexa.

Artículos relacionados

Sin embargo, tras su conversación y antes de irse, sorprendió al lanzar un fuerte comentario sobre Yuli Ruiz, por lo que Alejandro le dijo “ya no más” y se lo llevó a dormir.

Yuli Ruiz lanzó fuerte indirecta tras la cena de Alexa y Tebi en La casa de los famosos
Yuli Ruiz rompió el silencio tras comentario de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Por eso, Yuli Ruiz habría reaccionado a estas declaraciones y sorprendió al publicar un video en el que aparece cantando y usando el control del televisor como un micrófono. Con una sonrisa en su rostro, se escuchaban palabras como:

¿Qué dijo Yuli Ruiz tras la cena de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

“Siempre van a hablar… por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar, que digan lo que quieran de mí”.

Artículos relacionados

Y al compartir el video también escribió las palabras: “Que digan lo que quieran…”, causando una ola de reacciones en redes sociales, pues muchos relacionaron de inmediato el video con lo que dijo Tebi.

Yuli Ruiz lanzó fuerte indirecta tras la cena de Alexa y Tebi en La casa de los famosos
Yuli Ruiz rompió el silencio tras comentario de Tebi. (Foto: Canal RCN)

“¿Ya escuchó el saludo que le envió Tebi?” o “Ya Tebi habló por todos”, fueron algunos de los comentarios.

Otros expresaron su opinión comparando a la exparticipante con “Marlon de este año”, pues el participante de la segunda temporada tuvo una polémica participación.

“Yuli me da tanto pesar”, fue otro comentario, aunque la gran mayoría eran negativos, pues ha estado en el ojo del huracán tras celebrar la salida de Alexa y luego decir que quería hablar con ella.

Por su parte, Alexa Torrex dejó claro que no tenía intención de hablar con la exparticipante.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura y Ignacio Baladán viajarán a Corea del Sur por temas laborales La Segura

La Segura causó revuelo al contar que se irá a vivir a Corea del Sur con Ignacio Baladán: “¿Y el niño?”

La Segura sorprendió en redes sociales luego de hablar sobre una posible mudanza a Corea del Sur y esta sería la razón.

La inesperada reacción de Yina Calderón sobre el caso entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Así reaccionó Yina Calderón al conflicto entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano

Yina Calderón mostró su respaldo a Juan David Tejada en medio de la polémica que lo involucra con Aida Victoria Merlano.

Jenn Muriel habla de su situación sentimental Jenn Muriel

Jenn Muriel rompió el silencio sobre su vida amorosa, ¿confirmó que tiene novio?

Jenn Muriel habló sobre su vida amorosa y aclaró su situación sentimental en medio de rumores en redes.

Lo más superlike

El romántico gesto de Luis Alfonso con su esposa que derritió las redes en los premios Nuestra Tierra. Premios Nuestra Tierra

Luis Alfonso causó revuelo por inesperado gesto con su esposa en Premios Nuestra Tierra, ¿qué hizo?

Luis Alfonso causó revuelo tras gesto que tuvo con su esposa Luisa Fernanda Pulgarín en los Premios Nuestra Tierra 2026.

Violeta Bergonzi lanzó contundente mensaje a Mariana Zapata tras inconveniente con su esposo Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi aclaró cuál fue el inconveniente entre Mariana Zapata y su esposo: “No me extraña”

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans Karol G

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans en México

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?