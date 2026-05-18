Alejandro Estrada rompió en llanto al reencontrarse con su hijo en La casa de los famosos

Los semifinalistas de La casa de los famosos Colombia 3 tuvieron una emotiva visita este 18 de mayo por parte de sus familiares.

Artículos relacionados Karina García Físico de Karina García en transmisión en vivo deja en shock a sus fans: así luce

¿Cómo fue el reencuentro de Alejandro Estrada con su hijo en La casa de los famosos Colombia?

Una de las visitas más emotivas fue la de Tomás, el hijo de Alejandro Estrada, quien llegó a la casa estudio vestido con un disfraz de zorro, en alusión al fandom del actor.

El actor es nombrado por su grupo de seguidores y compañeros como "El zorro viejo", un apodo que surgió dentro de La casa de los famosos Colombia.

Tomás se ocultó en este disfraz y al quitárselo el actor no se contuvo al ver a su único hijo, producto de su relación universitaria con Laura, una abogada y antropóloga de la Universidad de Los Andes

Beba sorprendió al derrotar a Alejandro Estrada por el poder de salvación. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al reencontrarse con su hijo en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada rompió en llanto al ver a su hijo y de inmediato se abalanzó sobre él a darle un fuerte abrazo y muchos besos.

El actor se mostró en shock y no creía poder ver a Tomás dentro del reality que está por llegar a su final.

Por eso, Alejandro no dudó en indagarle a su hijo por todo afuera, su vida, sus estudios y lo que estaban diciéndole de él.

¿Qué haces por acá? ¿cómo va la universidad? ¿qué opinan de esto, del papá loco?



El actor también le pidió perdón si llegó a hacerlo sentir mal por algo dentro de La casa de los famosos Colombia y le pidió que sacara tiempo para acompañarlo en una hipotética final.

Como era de esperarse este reencuentro ha provocado ternura en los internautas, quienes han reaccionado a través de la publicación del Canal RCN.