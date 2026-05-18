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Alejandro Estrada rompió en llanto al reencontrarse con su hijo en La casa de los famosos

Alejandro Estrada recibió la visita de su hijo Tomás en La casa de los famosos Colombia: así fue el emotivo momento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada tuvo la visita de su hijo en La casa de los famosos
Alejandro Estrada se reencontró con su hijo. (Fotos Canal RCN)

Los semifinalistas de La casa de los famosos Colombia 3 tuvieron una emotiva visita este 18 de mayo por parte de sus familiares.

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¿Cómo fue el reencuentro de Alejandro Estrada con su hijo en La casa de los famosos Colombia?

Una de las visitas más emotivas fue la de Tomás, el hijo de Alejandro Estrada, quien llegó a la casa estudio vestido con un disfraz de zorro, en alusión al fandom del actor.

El actor es nombrado por su grupo de seguidores y compañeros como "El zorro viejo", un apodo que surgió dentro de La casa de los famosos Colombia.

Tomás se ocultó en este disfraz y al quitárselo el actor no se contuvo al ver a su único hijo, producto de su relación universitaria con Laura, una abogada y antropóloga de la Universidad de Los Andes

Beba venció a Alejandro Estrada y conservó el poder de salvación en La casa de los famosos
Beba sorprendió al derrotar a Alejandro Estrada por el poder de salvación. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al reencontrarse con su hijo en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada rompió en llanto al ver a su hijo y de inmediato se abalanzó sobre él a darle un fuerte abrazo y muchos besos.

El actor se mostró en shock y no creía poder ver a Tomás dentro del reality que está por llegar a su final.

Por eso, Alejandro no dudó en indagarle a su hijo por todo afuera, su vida, sus estudios y lo que estaban diciéndole de él.

¿Qué haces por acá? ¿cómo va la universidad? ¿qué opinan de esto, del papá loco?


El actor también le pidió perdón si llegó a hacerlo sentir mal por algo dentro de La casa de los famosos Colombia y le pidió que sacara tiempo para acompañarlo en una hipotética final.

Como era de esperarse este reencuentro ha provocado ternura en los internautas, quienes han reaccionado a través de la publicación del Canal RCN.

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