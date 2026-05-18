El pasado domingo 17 de mayo, se llevó a cabo una de las galas de eliminación que más comentarios dejó por parte de los internautas tras confirmarse que Mariana Zapata salió de la competencia tras la decisión que tomó el público mediante las votaciones.

Por su parte, una de las celebridades que más comentarios ha dejado en las redes sociales es Juanda Caribe, quien tuvo la oportunidad de construir un vínculo especial y fueron shippeados por todos los acontecimientos que vivieron a lo largo del programa.

Con base en esto, Mariana reapareció recientemente en sus redes sociales tras ser recientemente eliminada del programa, generando una gran variedad de reacciones al respecto.

Artículos relacionados Karina García Físico de Karina García en transmisión en vivo deja en shock a sus fans: así luce

¿Con cuál publicación reapareció recientemente Mariana Zapata en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Mariana se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiano, quien tuvo la oportunidad en demostrar su gran talento y nobleza al ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Así reapareció Mariana Zapata en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

De este modo, Mariana reapareció en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, en la que su equipo de trabajo, expresó las siguientes palabras:

“Estos fueron algunos momentos de Mariana dentro de la casa”, expresó Mariana Zapata.

En el video se recopilan varios fragmentos de los momentos más importantes que vivió en la competencia, pues, cautivó no solo con su belleza, sino que también, por al demostrar que siempre cautivó con su carisma y arrolladora personalidad.

¿Qué dijo Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, ¿a quién dejó nominado?

¿Qué dijo Juanda Caribe tras la reciente eliminación de Mariana Zapata?

Durante la reciente gala de eliminación en la que Mariana Zapata fue eliminada por la decisión que tomó el público en las votaciones, uno de los más afectados fue Juanda Caribe, quien expresó las siguientes palabras, al ver que la extraña desde su salida y reveló acerca de todos los momentos que vivieron en la competencia: