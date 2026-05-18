Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, y el actor Alejandro Estrada tuvieron una sincera conversación en La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué le confesó Alejandro Estrada a Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Desde que Beba reingresó a La casa de los famosos Colombia 3, el actor Alejandro Estrada no ocultó su interés y atracción por ella.

Precisamente, en varias dinámicas, fiestas y momentos dentro del reality ambos tuvieron acercamientos que hicieron que sus compañeros empezaran a indagar sobre si había química entre ellos y hasta se creó un 'shippeo'.

Aunque Beba dejó claro que no se metería con el actor por su matrimonio afuera del reality, la influenciadora no ha sido indiferente a los coqueteos y acercamientos de Alejandro Estrada.

Precisamente, Valentino en una conversación con ambos en La casa de los famosos Colombia, decidió preguntarle de frente a Alejandro sus intenciones con Beba.

Alejandro fue directo al asegurar que desde que ingresó a la competencia le gustaron Mariana y Beba.

Yo he dicho que me gustaba Mariana y tú.

Alejandro Estrada se sinceró con Beba en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

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¿Alejandro Estrada se le declaró a Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentio ha demostrado a lo largo de la competencia que no tiene pelos en la lengua y así se los demostró a sus compañeros recientemente, especialmente a Alejandro cuando le preguntó: "¿Qué te gusta de Beba?".

Beba ante la pregunta de Valentino y mientras Alejandro respondía respondió: "Nada, no le gusta nada".

Sin embargo, Alejandro decidió contra preguntarle a Valentino sobre si su pregunta era enfocada en lo físico o en la personalidad, no obstante, respondió lo que le gustaba de ella en ambos sentidos.

No termino de entender muchas cosas, pero en lo físico del cuello para arriba.

La respuesta de Alejandro sorprendió a Beba, quien no dudó en preguntarle a Alejandro cuáles eran esas dudas a las que se refería: "¿Cuáles son las dudas, qué no termina de entender?".

Alejandro le reveló: "Eres una mujer muy linda" y le aseguró que no podía explicarle dentro del reality cuáles eran sus dudas, por lo que la invitó a conocerse afuera de la competencia.

Alejandro también aprovechó para exponer su duda sobre algunas reacciones y comentarios de Beba cuando él estaba con Mariana hablando días atrás, ya que según expresó ella le hizo reclamos y pucheros.

Ante esto, Beba no dudó en expresarle que no había sentido celos de Mariana y que de pronto él malentendió su reacción: "A mí qué me iban a dar celos que el otro estuviese abrazando a la otra".