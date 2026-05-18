Alejandro Estrada se le declaró a Beba en La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada se sinceró con Beba en La casa de los famosos Colombia y así reaccionó la deportista.
Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, y el actor Alejandro Estrada tuvieron una sincera conversación en La casa de los famosos Colombia 3.
¿Qué le confesó Alejandro Estrada a Beba en La casa de los famosos Colombia 3?
Desde que Beba reingresó a La casa de los famosos Colombia 3, el actor Alejandro Estrada no ocultó su interés y atracción por ella.
Precisamente, en varias dinámicas, fiestas y momentos dentro del reality ambos tuvieron acercamientos que hicieron que sus compañeros empezaran a indagar sobre si había química entre ellos y hasta se creó un 'shippeo'.
Aunque Beba dejó claro que no se metería con el actor por su matrimonio afuera del reality, la influenciadora no ha sido indiferente a los coqueteos y acercamientos de Alejandro Estrada.
Precisamente, Valentino en una conversación con ambos en La casa de los famosos Colombia, decidió preguntarle de frente a Alejandro sus intenciones con Beba.
Alejandro fue directo al asegurar que desde que ingresó a la competencia le gustaron Mariana y Beba.
Yo he dicho que me gustaba Mariana y tú.
¿Alejandro Estrada se le declaró a Beba en La casa de los famosos Colombia 3?
Valentio ha demostrado a lo largo de la competencia que no tiene pelos en la lengua y así se los demostró a sus compañeros recientemente, especialmente a Alejandro cuando le preguntó: "¿Qué te gusta de Beba?".
Beba ante la pregunta de Valentino y mientras Alejandro respondía respondió: "Nada, no le gusta nada".
Sin embargo, Alejandro decidió contra preguntarle a Valentino sobre si su pregunta era enfocada en lo físico o en la personalidad, no obstante, respondió lo que le gustaba de ella en ambos sentidos.
No termino de entender muchas cosas, pero en lo físico del cuello para arriba.
La respuesta de Alejandro sorprendió a Beba, quien no dudó en preguntarle a Alejandro cuáles eran esas dudas a las que se refería: "¿Cuáles son las dudas, qué no termina de entender?".
Alejandro le reveló: "Eres una mujer muy linda" y le aseguró que no podía explicarle dentro del reality cuáles eran sus dudas, por lo que la invitó a conocerse afuera de la competencia.
Alejandro también aprovechó para exponer su duda sobre algunas reacciones y comentarios de Beba cuando él estaba con Mariana hablando días atrás, ya que según expresó ella le hizo reclamos y pucheros.
Ante esto, Beba no dudó en expresarle que no había sentido celos de Mariana y que de pronto él malentendió su reacción: "A mí qué me iban a dar celos que el otro estuviese abrazando a la otra".Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike