Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los acontecimientos que vivió al ser exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el nombre Alexa generó una gran variedad de comentarios por parte de los internautas a través de las distintas plataformas digitales al terminar públicamente su exrelación con Jhorman Toloza.

Así también, Alexa ha aprovechado la oportunidad de mantener informados a sus seguidores frente a todo lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, por su polémica ruptura con su exprometido y, en medio de esta situación, tomó una contundente decisión, revelándolo en sus redes sociales.

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¿Cuál fue la sorpresiva decisión que tomó Alexa Torrex en medio de su ruptura?

Recordemos que cuando Alexa Torrex tomó la decisión de separarse de Jhorman Toloza tras algunas diferencias que vivieron en el pasado, él tomó la decisión de separarse del hogar en el que vivían juntos.

Alexa Torrex tomó la decisión de mudarse del hogar en el que vivía con su exprometido. | Foto: Canal RCN

En medio de la separación que Jhorman tuvo con Alexa Torrex, la creadora de contenido digital expresó que sintió molestia con el estado en el que encontró su hogar, pues expresó que no estaba en buenas condiciones.

Por este motivo, Alexa Torrex reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en la que reveló que tomó la decisión de mudarse de la casa en la que vivía con Jhorman para cerrar una etapa en su vida, expresando las siguientes palabras:

“Así van las cosas por acá, este era mi antiguo apartamento, ya estamos haciendo todo lo de la mudanza porque no puedo seguir viviendo acá, ya entenderán las razones, así vamos. Qué curioso que hace tres años estaba haciendo planes acá y ya toca irse. Mi familia me ha ayudado mucho porque si se siente la mala energía, ahora vivo con mis papás”, agregó Alexa Torrex.

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¿Cómo fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Así fue el paso de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Recordemos que el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, quienes, se sorprendieron con su paso en la competencia y, también, con todos los acontecimientos que tuvo con Tebi Bernal con quien fue Shippeada.