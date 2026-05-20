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Laura González sorprendió al compararse con Alexa Torrex; ¿cuál fue la razón?

Laura González sorprendió al compararse con Alexa Torrex y señaló que ambas atravesaron experiencias muy parecidas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Laura González comparó su situación sentimental.
Laura González comparó su situación sentimental con la de Alexa Torrex y Jhorman Toloza. (Fotos: Canal RCN)

Laura González se comparó con Alexa Torrex en un programa en vivo.

Laura González dio sus impresiones sobre La casa de los famosos.
Laura González dio sus impresiones sobre La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Laura González sobre La casa de los famosos Colombia 3?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia estuvo dando sus impresiones sobre la tercera temporada.

Laura dijo que en la presente edición del programa han pasado tantos romances y shippeos que los seguidores están expectantes por saber qué va a pasar con las relaciones que tenían por fuera del reality.

Según la modelo, las tensiones externas han mantenido la atención en el comportamiento de los participantes que siguen en la recta final.

Recordemos que Juanda Caribe tiene asuntos pendientes con su expareja Sheila Gándara, mientras que Tebi también debe tomar decisiones y aclarar temas con Alejandra Salguero y con Alexa Torrex, con quien quedó en hablar bien las cosas al terminar el programa.

Laura, además, habló de Alexa, asegurando que la veía como una de las finalistas y que su salida la tomó por sorpresa.

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¿Por qué Laura González se comparó con Alexa Torrex?

La modelo explicó que la situación de Alexa le recordó a lo que vivió con su expareja Juan Martín Moreno, quien terminó pidiéndole de regreso varios de los regalos que le había hecho durante su relación.

González señaló que este tipo de episodios son más comunes de lo que parece y que el caso de Alexa con Jhorman Toloza refleja que no es la única mujer que atraviesa por estas circunstancias.

Alexa Torrex, por su parte, mostró que se mudó recientemente y dejó claro que no piensa devolver el anillo de compromiso que le regaló Jhorman Toloza, valorado en 15 millones de pesos según contó.

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La influenciadora explicó que él se habría llevado varias pertenencias de su casa que superan por mucho el valor de la joya, razón por la cual no considera justo entregarlo.

Además, Alexa ha estado compartiendo con su comunidad digital en diferentes partes del país, manteniendo la conexión con sus seguidores y demostrando que su presencia sigue siendo relevante pese a su salida del programa.

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