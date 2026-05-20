Melissa Martínez lamentó la muerte de Yulixa Toloza: "La justicia divina se encargará"

Melissa Martínez reaccionó a la muerte de Yulixa Toloza que tiene a todo el país conmovido y enlutado.

Yulixa Toloza entró a un centro estético y apareció muerta. (Foto: Freepik)

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¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?

El fallecimiento de Yulixa ha sido un triste acontecimiento que ha sorprendido por cómo se desarrolló la intervención estética y por cómo actuaron las personas involucradas.

Yulixa Toloza asistió a un centro estético clandestino y terminó desaparecida. Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida en Apulo, Cundinamarca.

En paralelo, se halló el vehículo en el que fue transportada en Cúcuta, Norte de Santander, y se capturaron a tres personas de nacionalidad extranjera: María Fernanda Delgado Hernández, Edison Torres y Eduardo David Ramos Ramos.

Ellos son pieza clave para esclarecer lo sucedido y enfrentarán varios cargos ante la justicia.

Una vez concluyan las labores de peritaje, el cuerpo de Yulixa Toloza será trasladado a Arauca, donde recibirá su último adiós.

La noticia generó un impacto inmediato en figuras públicas que no dudaron en expresar su dolor y rechazo.

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¿Cómo reaccionó Melissa Martínez a la muerte de Yulixa Toloza?

Melissa Martínez utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su tristeza y exigir justicia, asegurando que espera que los responsables paguen por no darle a Yulixa la oportunidad de sobrevivir.

La barranquillera afirmó que siente un profundo dolor en el corazón al ver tanta maldad en las personas.

Otras personalidades como Juliana Calderón, Yuli Ruiz, Ayda Valencia y Violeta Bergonzi también se pronunciaron, mostrando empatía y solidaridad con la familia de Yulixa.

Sus mensajes reflejan el desconcierto que ha causado este caso y la necesidad de visibilizar los riesgos de acudir a procedimientos estéticos en lugares no autorizados.

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Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de los capturados y esclarecer cómo se desarrollaron los hechos.

El caso ha abierto un debate nacional sobre la regulación de los procedimientos estéticos y la urgencia de reforzar controles para evitar tragedias similares.

La reacción de Melissa Martínez y otras celebridades evidencia cómo este suceso ha tocado fibras en la sociedad colombiana, generando un llamado colectivo a la justicia y a la conciencia.