Desde hace varios meses, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital y humorista, sino que también, por ser uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, Juanda Caribe generó una gran variedad de opiniones por la cercanía que tuvo con Mariana Zapata, pues, no solamente fueron shippeados, sino que también, sorprendieron con todos los acontecimientos que vivieron a lo largo del programa.

Así también, muchos internautas se mantuvieron bajo la expectativa sobre lo que compartió Sheila Gándara mediante sus redes sociales, pues, no solo dejó de seguirlo en sus redes sociales, sino que también, reapareció al ver que quedó como finalistas de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el reciente video que compartió Sheila Gándara mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Sheila Gándara no solo se ha destacado por ser una destacada creadora de contenido digital, sino que también, ha adquirido gran visibilidad al mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

Sheila Gándara reveló que se realizará un nuevo procedimiento médico. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Sheila compartió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores, en la que compartió nuevas palabras acerca de lo que ha hecho en estos últimos días, en especial, desde que Juanda Caribe quedó como finalista de La casa de los famosos Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

“Buenas tardes, ¿cómo están? Les contaré un poco de como fue mi día. Quiero contarles a ustedes más seguidos las cosas. Tuve una cita médica y estaba con la doctora porque me harán un procedimiento que luego les contaré”, expresó Sheila Gándara.

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¿Sheila Gándara ha mencionado a Juanda Caribe tras ser finalista de La casa de los famosos Colombia?

En medio de las recientes historias que compartió Sheila Gándara recientemente a través de sus redes sociales, varios internautas se han preguntado si habló sobre Juanda Caribe.

¿Cómo fue el paso de Juanda Caribe en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento, Sheila Gándara se ha mantenido alejada de Juanda Caribe, muchos seguidores se han mantenido bajo la expectativa sobre acerca de su perspectiva tras ver que está soltero, luego de su paso en La casa de los famosos Colombia.