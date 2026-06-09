Hermana de Tebi Bernal desató polémica con contundente mensaje contra Alejandra Salguero: ¿qué pasó?

Recientemente, la hermana de Tebi Bernal causó revuelo en redes sociales luego de compartir un fuerte mensaje relacionado con Alejandra Salguero.

La situación se da en medio de las conversaciones que han surgido en los últimos días alrededor de la relación entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero, que ha generado diversas rumores de reconciliación entre ellos.

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¿Qué dijo la hermana de Tebi Bernal sobre Alejandra Salguero?

Hace unos días, la hermana de Tebi sorprendió al referirse a la expareja del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

A través de un mensaje en redes sociales, dejó clara su posición frente a una situación que estaría relacionada con un supuesto ‘robo’ a Tebi Bernal por parte de Alejandra Salguero, mientras él estuvo en el reality.

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De acuerdo con las publicaciones que fueron compartidas desde el perfil que corresponde a la familiar del creador de contenido, ella escribió:

“Y si es la más mala de todas y ahora no sabe cómo limpiar lo que hizo, pero menos mal que se dieron cuenta de la rat@ que fue esa vieja”.

Posteriormente, compartió otro mensaje en el que agregó:

“Detrás de un libro que dice llamar biblia y jamás hizo nada por él estando en el reality”.

Sin duda, las palabras de esta persona llamaron la atención y causaron revuelo en redes pues según los usuarios la pareja habría vuelto después de lo que pasó en La casa de los famosos.

¿Por qué surgieron las declaraciones de la hermana de Tebi sobre Alejandra Salguero?

Todo esto ocurre en medio de la conversación que sostuvo Tebi Bernal con su expareja, en la que hablaron sobre la cercanía que tuvo el exparticipante con Alexa durante su convivencia en La casa de los famosos Colombia.

Posteriormente, Alejandra Salguero manifestó que las situaciones que se habían presentado ya habían sido habladas y aclaradas, asegurando que no existían conflictos pendientes entre ellos.

Mientras tanto, en redes sociales también han surgido rumores sobre una posible reconciliación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal.

Estas versiones han tomado fuerza tras el mensaje que compartió Alexa y algunas historias publicadas por Alejandra, en las que se ha mostrado feliz, lo que ha generado especulaciones entre sobre el estado actual de su relación.