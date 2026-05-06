Jhorman Toloza expuso llamada con Alexa Torrex y dejó contundente mensaje: esto dijo

La eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia continúa siendo tema de conversación en redes sociales, no por su participación en el reality, sino por la actitud que tomó frente a su relación con exprometido Jhorman Toloza y su romance con Tebi Bernal. En las últimas horas Toloza expuso supuestas llamadas de la cantante y dejó un contundente mensaje.

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¿Cuál fue el contundente mensaje que dejó Jhorman Toloza tras recibir supuestas llamadas de Alexa Torrex?

Durante la noche del pasado martes 5 de mayo, Jhorman Toloza reapareció a través de sus redes sociales con un inesperado mensaje que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

El creador de contenido aseguró que Alexa Torrex lo habría llamado insistentemente desde números desconocidos para intentar comunicarse con él, justo después de haber afirmado que lo haría cuando Tebi Bernal saliera de la competencia.

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Toloza mencionó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que no respondería llamadas provenientes de números desconocidos, pues estaba convencido de que se trataba de Alexa intentando contactarlo.

Además, dejó clara su postura frente a la situación y le envió un contundente mensaje a Alexa Torrex:

“A mí no me esté llamando ahora, que su tiempo ya pasó, mija. Vaya y llame al mozo con números desconocidos cuando salga”.

De esta manera, Toloza dejó clara su postura frente a la situación y cerró la puerta a cualquier intento de contacto. Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron a lo ocurrido.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la decisión de Jhorman Toloza?

Las declaraciones de Jhorman Toloza no pasaron desapercibidas entre los internautas, quienes reaccionaron rápidamente a su decisión de no responder a las supuestas llamadas.

Alexa Torrex esperará a Tebi tras su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Mientras algunos le pidieron dejar el orgullo a un lado y hablar con Alexa, otros respaldaron su postura y aseguraron que hacía bien en mantenerse firme.

"Deja el orgullo, si ella te está llamado”, “Está bien que no conteste, uno también debe poner límites”, “Jhorman debería escucharla antes de cerrar la puerta así”, “Me parece perfecto, si ya pasó su momento, que siga adelante”, fueron algunos de los comentarios.