En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, tras confesar que está atravesando por un complicado momento.

Con base en esto, la actriz reveló que está enfrentando un complicado momento tras el complicado estado de salud por el que atraviesa un importante miembro de su familia, pues, salió de la UCI.

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¿Quién es la reconocida actriz colombiana que atraviesa por complicado momento tras percances de salud de un familiar?

El nombre de Ana María Eatupiñán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por una inesperada confesión que compartió mediante sus redes tras el percance que atraviesa su abuela.

Esto reveló Ana María Estupiñán tras quebrantos de salud de su abuela. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Ana María Estupiñán compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón y medio de seguidores, que su abuela está atravesando por complicaciones de salud al estar en la UCI, pues, expresó las siguientes palabras:

“Salí de visitar a visitar a mi abuelita en la UCI y la persona que me da el ingreso, me da esta notita. No saben lo que significa para nosotros sentir su cariño y admiración por nuestro trabajo”, expresó Ana María Estupiñán en la descripción de la publicación.

¿Qué dice la carta que le dieron a Ana María Estupiñán en el hospital?

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud la razón por la que la abuela de Ana María Estupiñán está en la UCI, se refleja que una persona quien le dio ingreso en el centro médico le dio una especial carta, la cual dice lo siguiente:

Esto confesó Ana María Estupiñán en sus redes. | Foto: Canal RCN

“Solo quiero decir que tienes un talento hermoso. Gracias”, dice la carta que le dieron a Ana María Estupiñán.

Posteriormente, Ana María aprovechó la oportunidad para responder con emotividad lo feliz que se sintió al recibir apoyo tras la carta que recibió en el hospital, pues, expresó lo siguiente: