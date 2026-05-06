Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida actriz colombiana estuvo en la UCI por quebrantos de salud de un familiar: ¿quién?

Actriz colombiana atraviesa por un complicado momento personal tras quebrantos de salud de un familiar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz colombiana estuvo en la UCI por quebrantos de salud de un familiar: ¿quién?
¿Cuál es el complicado momento por el que atraviesa Ana María Estupiñán? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, tras confesar que está atravesando por un complicado momento.

Con base en esto, la actriz reveló que está enfrentando un complicado momento tras el complicado estado de salud por el que atraviesa un importante miembro de su familia, pues, salió de la UCI.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que atraviesa por complicado momento tras percances de salud de un familiar?

El nombre de Ana María Eatupiñán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por una inesperada confesión que compartió mediante sus redes tras el percance que atraviesa su abuela.

Reconocida actriz colombiana estuvo en la UCI por quebrantos de salud de un familiar: ¿quién?
Esto reveló Ana María Estupiñán tras quebrantos de salud de su abuela. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Ana María Estupiñán compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón y medio de seguidores, que su abuela está atravesando por complicaciones de salud al estar en la UCI, pues, expresó las siguientes palabras:

“Salí de visitar a visitar a mi abuelita en la UCI y la persona que me da el ingreso, me da esta notita. No saben lo que significa para nosotros sentir su cariño y admiración por nuestro trabajo”, expresó Ana María Estupiñán en la descripción de la publicación.

¿Qué dice la carta que le dieron a Ana María Estupiñán en el hospital?

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud la razón por la que la abuela de Ana María Estupiñán está en la UCI, se refleja que una persona quien le dio ingreso en el centro médico le dio una especial carta, la cual dice lo siguiente:

Reconocida actriz colombiana estuvo en la UCI por quebrantos de salud de un familiar: ¿quién?
Esto confesó Ana María Estupiñán en sus redes. | Foto: Canal RCN

“Solo quiero decir que tienes un talento hermoso. Gracias”, dice la carta que le dieron a Ana María Estupiñán.

Posteriormente, Ana María aprovechó la oportunidad para responder con emotividad lo feliz que se sintió al recibir apoyo tras la carta que recibió en el hospital, pues, expresó lo siguiente:

“Amo mi trabajo y amor que esta temporada me permita estar dedicada a mi chiquito, amo verlo crecer y descubrir el mundo a su lado”, agregó la actriz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón defendió a su hermana Yina. Juliana Calderón

Juliana Calderón defendió a su hermana Yina de las críticas de Aida Victoria Merlano: "Envidiosa"

Juliana Calderón habló de la polémica con Aida Victoria Merlano y reafirmó que Yina se consolida como figura reconocida en varios países.

La razón detrás de la ausencia de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

La ausencia de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia ya tiene explicación y se conoció el motivo por el que no estuvo en el programa.

Supuesto padre del hijo de Lina Tejeiro sería amigo de Ryan Castro Lina Tejeiro

Supuesto padre del hijo de Lina Tejiro es amigo de Ryan Castro: ¿por eso no pasó nada entre los dos?

Lina Tejiro reveló que su crush es Ryan Castro, pero resulta que el cantante sería amigos del supuesto padre de bebé de la actriz.

Lo más superlike

Sara Gore anuncia en vivo que tiene cáncer de mama y se alejará de la TV por tratamiento Talento internacional

Famosa presentadora de entretenimiento confirmó en vivo que fue diagnosticada con cáncer; esto dijo

Sara Gore anunció en vivo su diagnóstico de cáncer de mama y confirmó que hará una pausa para tratamiento médico.

Alexa Torrex recrea audio de Paty del El Man es Germán Influencers

Alexa causa sensación al recrear a Paty de El Man es Germán, que comparan con su relación con Tebi

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G? Feid

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe