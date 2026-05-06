Supuesto padre del hijo de Lina Tejiro es amigo de Ryan Castro: ¿por eso no pasó nada entre los dos?

El pasado 30 de abril, Lina Tejeiro confirmó a través de sus redes sociales que se convirtió en madre primeriza, pues dejó ver su pancita de embarazo en el video con el que anunció la noticia.

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Desde semanas atrás a su revelación, se estaba especulando que estaba esperando un bebé, pero muchos no creyeron ya que no la veían en ese rol, sin embargo, ella ya estaba hablando en los últimos meses de que ya se sentía preparada de serlo.

Tras la confirmación del embarazo, ha nacido la pregunta que tienen con muchas expectativas no solo a los seguidores de la actriz, sino a los curiosos del país y es ¿quién es el padre?, pues ya salen rumores del personaje.

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Se trata de Daniel Gómez, un empresario y gerente musical, amigo cercano de varios artistas del país, peor hasta el momento, esos son solo rumores, pues ninguno de los dos ha mencionado nada del tema.

¿Por qué tanto revuelo con que Ryan Castro sea amigo del supuesto padre de Lina Tejeiro?

Hace algunos meses salió a la luz una entrevista de Lina Tejeiro, en donde revela que su enamoramiento colombiano es Ryan Castro, el famoso cantante de música urbana.

El vínculo entre el supuesto padre del hijo de Lina Tejeiro y Ryan Castro. (Foto/Canal RCN)

Sin embargo, eso no fue lo que se hizo tendencia, sino en la forma en la que lo dijo, pues dijo que quería hacerle el “awoo”.

Sin duda, esto provocó reacciones en todas las plataformas digitales y rápidamente, el clip de su respuesta se hizo viral.

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Es por esto que, para muchos es increíble que el artista sea amigo de Daniel Gómez, el supuesto padre del hijo de la actriz.

De hecho, el silencio de Ryan ante las declaraciones de Lina sería una prueba de que el empresario y Tejeiro sí podrían tener algo.

¿Hay pruebas que confirmarían que Daniel Gómez tendría una relación con Lina Tejiro?

Lina Tejiro no ha revelado nada sobre su relación sentimental y tampoco sobre el padre de su hijo, pues ha sentido más confianza de revelar fotos de su embarazo, pero no ha dicho nada del tema.

Supuesto padre del hijo de Lina Tejeiro sería amigo de Ryan Castro. (Foto/Canal RCN)

Sin embargo, pareciera que amigos de ella y de Daniel podrían confirmar con comentarios en redes que él sí sería con quien esté saliendo ella.

Esto, debido a que ha habido críticas sobre la apariencia de Gómez y su relación con la actriz, lo que ha llevado a que amigos de la pareja dejen comentarios positivos hacia él, sin desmentir que tienen una relación.