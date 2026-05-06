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Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

La ausencia de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia ya tiene explicación y se conoció el motivo por el que no estuvo en el programa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La razón detrás de la ausencia de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia
La razón detrás de la ausencia de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).

La ausencia de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia generó dudas entre los televidentes, y ahora se conoce el motivo que lo mantuvo fuera del programa matutino del Canal RCN en donde es panelista especializado en La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día Colombia?

El creador de contenido digital Nicolás Arrieta reapareció en redes sociales para comentar con sus seguidores que este miércoles 6 de mayo no podría estar presente en la emisión de Buen día, Colombia hablando de La casa de los famosos Colombia debido a que había despertado con malestar general.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? Motivo de su ausencia en Buen día, Colombia
¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? Motivo de su ausencia en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia y actual panelista del programa matutino del Canal RCN explicó que sentía fiebre, además de síntomas de gripe y que prefería no asistir al programa si eso significaba un riesgo para sus compañeros de trabajo.

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"No puedo ir hoy, estoy re enfermo, no voy a poder ir al programa hoy (Buen día, Colombia), tengo como tos, creo que me dio gripe, como fiebre, no sé qué me pasa, y uno allá a contagiar a los compañeros, no, no, no”

De momento, su ausencia responde únicamente a este quebranto de salud, por lo que se espera que Nicolás Arrieta retome su participación en Buen día, Colombia una vez se recupere.

Mientras tanto, el creador de contenido permanecerá alejado del programa hasta mejorar y poder regresar con normalidad a sus actividades.

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¿Cómo reaccionaron los presentadores de Buen día, Colombia a la ausencia de Nicolás Arrieta?

Luego de que Nicolás Arrieta anunciara que no estaría en la emisión de Buen día, Colombia, el equipo del programa le dedicó un mensaje en sus redes sociales oficiales. Allí expresaron que lo extrañarían y le enviaron palabras de apoyo, mostrando comprensión y deseándole una pronta recuperación.

“Que te mejores, Nico. Te extrañaremos hoy”.

De esta manera, el equipo dejó claro su respaldo al creador de contenido en este momento, mientras sus seguidores esperan su regreso al programa una vez se recupere.

Revelan por qué Nicolás Arrieta no apareció en Buen día, Colombia
Revelan por qué Nicolás Arrieta no apareció en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).
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