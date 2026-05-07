Yeison Jiménez dejó varias canciones grabadas: revelan si saldrán al mercado

Cinco meses después de la muerte de Yeison Jiménez, surgieron dudas sobre el futuro de varias canciones inéditas que el artista habría dejado grabadas. Personas cercanas a su equipo revelaron si estos temas podrían llegar al mercado musical y qué decisiones se estarían tomando frente al legado del cantante.

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¿Por qué Georgy Parra, mánager de Yeison Jiménez, recordó al artista?

El mánager de Yeison Jiménez se refirió a un documental sobre la tragedia que acabó con la vida de Yeison Jiménez, y recopiló testimonios de cómo se vivió este momento desde la perspectiva de familiares cercanos, y esposa.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

"Me conmovió demasiado ese documental que hizo Diva con toda la historia de Yeison, su familia, con los últimos días de su vida. Y me conmovió demasiado, porque es otra cara de la moneda, la perspectiva de su esposa"

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A raíz de esto, Parra recordó que durante semanas le han estado preguntando en redes sociales qué pasará con las canciones que Yeison Jiménez dejó grabadas y que nunca alcanzaron a llegar al mercado musical.

¿Lanzaran canciones inéditas de Yeison Jiménez tras su muerte?

Ante esto, en las últimas horas, Georgy Parra reveló a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que sí había contemplado un plan para proceder con el material musical del difunto artista.

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Antes de lanzar ‘Dime que sí’ Parra mencionó que se reunió con Sonia para tener su aprobación, así mismo confesó que se hicieron planeas tras escuchar varias canciones de Yeison que no han salido al público.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, tras este encuentro no volvió a haber comunicación, y aprovechó para manifestar públicamente que sigue disponible para que estos proyectos salgan adelante.