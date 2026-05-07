Alexa Torrex rompió el silencio y reveló por qué no empacó sus maletas en La casa de los famosos

Alexa Torrex se pronunció tras su salida de La casa de los famosos Colombia y explicó las razones por las que no llegó a empacar sus maletas dentro del reality el pasado domingo 3 de mayo. La creadora de contenido aclaró su versión de los hechos y dio detalles sobre lo ocurrido en sus últimos momentos dentro del programa.

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¿Alexa Torrex no esperaba ser eliminada de La casa de los famosos?

Cada domingo, los participantes que están en placa deben empacar sus pertenencias, pues en caso de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia no pueden regresar a la casa y son sus compañeros quienes entregan las maletas a producción.

Alexa Torrex no sabe a quién brindarle su apoyo en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, en esta ocasión Alexa Torrex, quien se convirtió en la más reciente eliminada, no habría organizado sus cosas, detalle que llamó la atención de los televidentes, quienes aseguraron que la influenciadora estaba muy confiada sobre su permanencia en el reality.

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“Estuve escuchando que yo me confié y que por eso me pasó lo que me pasó, que porque tenía el ego muy arriba y no saqué los cajones...”

¿Por qué Alexa Torrex no empacó las maletas en la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, esto no habría ocurrido de esa manera. En las últimas horas, tras recuperar el control de sus redes sociales, Alexa Torrex compartió un video en el que habló sobre el tema y aclaró lo sucedido.

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Según explicó, aquel día sí alcanzó a guardar algunas de sus pertenencias, pero debido al poco tiempo que tuvieron no logró empacar todo. Por esta razón, esperaba que Alejandro y Tebi Bernal le ayudaran a guardar las cosas que quedaron dentro de la casa para recuperarlas después.

“Todos siempre dejamos cajones, porque El Jefe nos manda a empacar maleta rápido y a veces se nos quedan muchas cosas. Decir que fue por eso, me parece muy tonto, porque es así”.

Con esto, Alexa Torrex aclaró que no dejó sus pertenencias por exceso de confianza o porque creyera que no iba a ser eliminada, sino por el poco tiempo que tuvieron para empacar antes de abandonar La casa de los famosos Colombia.