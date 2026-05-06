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Monsieur Periné reveló las "Instrucciones para ser feliz": ¿cuáles son?

El nuevo álbum de la banda colombiana Monsieur Periné ha causado revuelo gracias a sus 19 canciones y múltiples colaboraciones

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Nuevo álbum de Monsieur Periné
Monsiur Periné lanza su nuevo álbum titulado "Instrucciones para ser feliz" (Foto de AFP/Tommaso Boddi)

Una de las bandas más importantes de Colombia lanzó un nuevo disco con un nombre que le causa intriga a sus fans

¿Quiénes son Monsieur Periné?

Monsieur Periné es una banda colombiana que se ha dedicado a hacer música hace más de 15 años, siendo reconocida por mezclar ritmos poco convencionales como el jazz con el swing, el pop y algunos ritmos latinoamericanos como las cumbias y los boleros. La agrupación está conformada por Catalina García (la vocalista) y Santiago Prieto (el instrumentalista).

Así ha sido la trayectoria de Monsieur Periné
Monsieur Periné es una reconocida banda colombiana que fusiona ritmos poco comunes (Foto de AFP/Mindy Small)

¿Cómo ha sido la trayectoria de Monsieur Periné?

La banda fue formada en el 2007 con la intención de implementar y presentar música distinta. Gracias a su gran reconocimiento, consiguieron ganar un Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en el 2015 y a Mejor Álbum Alternativo en el 2023.

Además de ello, han lanzado múltiples álbumes como: Hecho a Mano en el 2012, Caja de Música en el 2015, Encanto Tropical en el 2018 y Bolero Apocalíptico en el 2023, los cuales han logrado revolucionar la industria musical en Colombia, al incorporar un nuevo concepto llamado “swing a la colombiana”

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¿Cuándo fue el lanzamiento del álbum “Instrucciones para ser feliz” de Monsieur Periné?

El lanzamiento del más reciente disco de Monsieur Periné titulado “Instrucciones para ser feliz” fue lanzado el pasado 30 de abril del 2026 a través de todas las plataformas digitales.

El álbum cuenta con 19 canciones que reúnen el mensaje que la banda le quiere dar al público en esta ocasión: Reflexionar sobre cómo lo cotidiano consume a las personas impidiendo que valoren cada momento; es una invitación a parar y permitirse sentir y vivir.

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¿Cuáles son los artistas invitados en el nuevo álbum de Monsieur Periné?

Tras el lanzamiento de su disco, Monsieur Periné sorprendió al público con colaboraciones de talla nacional e internacional que incluyen a: Carlos Vives, Piso 21, Rawayana, Juliana, PJ Sin Suela y Luísa Sonza.

Colaboraciones del nuevo álbum de Monsieur Periné
Carlos Vives y Piso 21 fueron algunos de los artistas que hacen parte del nuevo álbum de Monsieur Periné (Fotos de AFP/Giorgio Viera)

Además, el álbum no solo pretende inspirar al público con las letras y sonidos, sino que uno de los momentos más destacados fue la intervención inspirada en Gabriel García Márquez, donde se incorpora su voz para hablar del significado de felicidad.

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