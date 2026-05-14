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Revelan el rostro de los novios que tuvo Yina Calderón a lo largo de su vida: "tuve cuatro maridos"

Yina Calderón reveló que a lo largo de su vida tuvo cuatro novios a quienes llamó sus “maridos”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan quiénes fueron los cuatro “maridos” de Yina Calderón y las redes explotan
Revelan quiénes fueron los cuatro “maridos” de Yina Calderón y las redes explotan. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales luego de contar en una entrevista que a lo largo de su vida ha tenido cuatro novios a quienes consideró sus “maridos” por la duración de cada relación. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta revelación fue que en el material audiovisual revelaron por primera vez el rostro de esas exparejas.

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¿Cómo lucen los exnovios de Yina Calderón?

En las últimas horas se viralizó un corto audiovisual en el que Yina Calderón habló abiertamente sobre su historial amoroso y reveló que, a lo largo de su vida, tuvo cuatro novios a quienes consideró sus “maridos” debido al tiempo que compartió con cada uno y las experiencias que vivió a su lado, entre otras vivencias que la llevaron a alejarse de sus papás.

Salen a la luz los rostros de las exparejas de Yina Calderón. (Foto Canal RCN).
Salen a la luz los rostros de las exparejas de Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

"En la vida tú tienes que besar cien sapos para encontrar al amor de tu vida. En la vida se tiene llorar mil veces para luego sonreír. En la vida se tiene tiene uno que tropezar mil veces para levantarse. Entonces todo lo que me pasó a mí, el alcoholismo, la rebeldía, el irme de la casa, y tener cuatro maridos"

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Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que como parte de la entrevista se mostraron por primera vez el rostro de esas exparejas, fotografías que la polémica influenciadora nunca había publicado en sus redes sociales personales.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al ver que sus exparejas salieron a la luz?

Una vez la entrevista salió a la luz y este detalle se viralizó en redes sociales, Yina Calderón reaccionó por medio de sus plataformas digitales frente a la situación que tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a ella misma.

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Según comentó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Calderón aseguró entre risas que todo el esfuerzo que hizo durante años para ocultar la identidad de sus exnovios terminó siendo en vano.

“Yo durante años ocultando la identidad de cada uno de los novios que he tenido y estos me los muestran a todos, desde los mantenidos hasta los que no”.

muestran por primera vez a los exnovios de Yina Calderón
Muestran por primera vez a los exnovios de Yina Calderón. (Foto Canal RCN).
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