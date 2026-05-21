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Jhonny Rivera reveló por qué Aida Victoria Merlano no fue invitada a su boda con Jenny López

Jhonny Rivera aclaró que Jenny López no tuvo relación con la decisión de no invitar a Aida Victoria Merlano a su boda.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhonny Rivera reveló por qué Aida Victoria no fue invitada a su boda
Jhonny Rivera dijo que Aida Victoria no cupo en su boda / (Foto del Canal RCN)

Aunque muchos pensaron que había ocurrido un inconveniente entre Aida Victoria Merlano y Jhonny Rivera, el cantante aclaró qué pasó realmente y explicó por qué la influenciadora no fue invitada a su boda.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la boda de Jhonny Rivera?

Aida Victoria Merlano habló sobre la boda de Jhonny Rivera durante una transmisión junto a Andy Rivera y expresó que le sorprendió no haber sido invitada al evento. Según dijo, le llamó la atención haber sido excluída teniendo en cuenta la amistad que tienen.

¿Qué dijo Aida Victoria sobre la boda de Jhonny Rivera?
Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la boda de Jhonny Rivera / (Foto del Canal RCN)

Sus declaraciones rápidamente empezaron a circular en redes sociales y varios internautas comenzaron a preguntarse si había ocurrido algún inconveniente entre ellos. Sin embargo, la creadora de contenido no habló de conflictos personales y únicamente manifestó su sorpresa por no haber asistido a la ceremonia.

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¿Por qué Jhonny Rivera no invitó a Aida Victoria Merlano a su boda?

Luego de que las declaraciones de Aida Victoria generaran comentarios en plataformas digitales, Jhonny Rivera decidió aclarar públicamente lo sucedido. El cantante explicó que no existió ningún problema con la influenciadora y que todo se debió a la cantidad de invitados que tuvieron para la boda.

Según señaló, inicialmente querían realizar una celebración pequeña con un número limitado de asistentes. Sin embargo, con el paso de los días la lista empezó a crecer entre familiares, colegas y amigos cercanos.

“La respuesta se la dio Andy, qué pena. Ella es muy amiga mía”, expresó.

¿Por qué Jhonny Rivera no invitó a Aida Victoria Merlano a su boda?
Jhonny Rivera reveló por qué Aida Victoria Merlano no estuvo en su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Además, indicó que dentro de sus planes sí estuvo invitar a Aida Victoria, pero finalmente no fue posible por temas logísticos y de capacidad del lugar.

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¿Qué explicó Jhonny Rivera sobre la lista de invitados de su boda?

El artista también reveló que la organización del evento terminó siendo más compleja de lo que imaginaban. De acuerdo con sus declaraciones, la boda estaba planeada para cerca de 200 personas, pero la cantidad de invitados aumentó considerablemente.

“Invitamos la familia, luego los colegas, y después la gente más cercana a los dos, y cuando menos pensamos teníamos 300 personas”, comentó.

Rivera aseguró que varias personas cercanas quedaron por fuera de la lista definitiva, no solo Aida Victoria. Por esa razón, explicó que la prioridad fue incluir primero a la familia y posteriormente a las personas más allegadas tanto a él como a Jenny López.

Finalmente, sus declaraciones pusieron fin a las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre él y la influenciadora.

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