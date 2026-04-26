Jhon Alex Castaño tuvo emotivo gesto con la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños

El reconocido artista de música popular Jhon Alex Castaño tuvo un conmovedor gesto con la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños, el pasado viernes 24 de abril. El cantante recordó una especial anécdota junto al difunto artista y le dedicó sentidas palabras a su madre.

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¿Cuál fue el emotivo gesto que Jhon Alex Castaño tuvo con la madre de Yeison Jiménez?

En las últimas horas, Jhon Alex Castaño dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales que estuvo presente en el cumpleaños de doña Lucy, madre de Yeison Jiménez, quien celebró una fecha especial rodeada de sus seres queridos.

Así celebraron en casa de Yeison Jiménez el cumpleaños de su madre. (Foto Canal RCN | Freepik).

En el video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, el cantante mostró el emotivo encuentro que tuvo con la mujer, a quien considera como una segunda madre.

Castaño expresó que quiso acompañarla en ese día especial y aprovechar que se encontraba trabajando cerca para pasar a saludarla y darle un abrazo.

“Quería venir a acompañarte… estaba trabajando por aquí cerquita y dije: voy a darle un abrazo a esta vieja linda que ha sido mi mamá también, te quiero mucho”.

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Asimismo, el artista también recordó a Yeison Jiménez y contó una anécdota sobre los inicios de su amistad, destacando que siempre creyó en su talento desde el principio.

¿Cuál fue la anécdota con la que Jhon Alex Castaño recordó al difunto artista Yeison Jiménez?

Según relató Jhon Alex Castaño, Yeison Jiménez fue uno de los primeros artistas de música popular en apoyar su carrera musical.

“Hace 20 años llegué a Bogotá buscando cómo rebuscarme, y su hijo me buscó creyendo que yo era una estrella, que yo era el papá de los pollitos, pero nada, yo apenas estaba empezando”.

Emotivo mensaje para la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

El cantante recordó que, poco después de llegar a Bogotá en busca de oportunidades en la industria musical, Yeison le mostró varias canciones para grabarlas juntos. Sin embargo, al terminar, le confesó que no tenía dinero para pagarle, pero que lo haría con la letra de una canción titulada Amanecí Contento.