Manuela QM, novia de Blessd, recibe fuertes comentarios tras video viral: “Vives y no aprendes”

La creadora de contenido Manuela QM volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de compartir un video en TikTok que desató una ola de reacciones divididas.

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Su publicación, que parecía una reflexión personal, fue rápidamente relacionada con su vida sentimental y generó críticas por parte de varios usuarios.

Manuela QM en el ojo del huracán por video que desató críticas en redes (Foto Mike Coppola / AFP)

¿Qué compartió en redes Manuela QM?

Manuela publicó un video en el que hablaba sobre decisiones del pasado y aprendizajes personales, utilizando una frase que llamó la atención: “habría hecho las cosas tan diferentes, pero uno primero vive y luego aprende”.

Aunque no mencionó directamente a su pareja, muchos usuarios vincularon el mensaje con su relación con Blessd, especialmente por el contexto reciente entre ambos.

Cabe recordar que la pareja se había distanciado a comienzos del año tras rumores de infidelidad, situación que llevó a Manuela a eliminar fotos junto al cantante e incluso dejar de seguirlo en redes sociales.

Sin embargo, tiempo después, la influenciadora sorprendió al felicitarlo públicamente por su primer concierto en el Estadio Atanasio Girardot, lo que fue interpretado como una señal de reconciliación.

Desde entonces, los seguidores han estado atentos a cada movimiento de la pareja, por lo que cualquier mensaje de Manuela suele generar múltiples interpretaciones.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el video de Manuela QM?

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El video no pasó desapercibido y rápidamente se llenó de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron sus decisiones sentimentales, señalando que no estaría aprendiendo de sus experiencias.

Entre los comentarios más repetidos se leía: “amor pero vives y vives y no aprendes”, “amor pero ya lo viviste y no aprendiste”, “bebé te demoraste aprendiendo” y “amiga pero si nosotros te lo advertimos”.

Otros fueron más críticos, incluso mencionando frases como “no puedes construir un hogar con las lágrimas de otra persona” o “no hay que meterse con el novio de una amiga”.

Sin embargo, no todo fueron críticas. Algunos seguidores salieron en su defensa, asegurando que las interpretaciones podrían estar fuera de contexto.

Varios comentarios apuntaron a que el mensaje no necesariamente tenía relación con su pareja, sino que podría referirse a otras experiencias personales.

“La gente es muy sapa, tú sigue aprendiendo” o “¿por qué asumen que habla de su relación? Puede ser cualquier cosa de su vida”, fueron algunas de las respuestas que buscaron bajar la intensidad de las críticas.