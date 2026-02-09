La actriz Marilyn Patiño y la presentadora Sara Uribe reaparecieron en el set principal de La casa de los famosos Colombia junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se conectaron por última vez con sus excompañeros tras su eliminación de la competencia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

¿Por qué Marilyn Patiño y Sara Uribe quedaron eliminadas de La casa de los famosos Colombia?

Marilyn Patiño y Sara Uribe quedaron por fuera del reality tras haber obtenido la menor votación por parte del público luego de haber quedados nominadas por los líderes de la semana Valentino y Beba.

La semana anterior tuvieron que jugar en parejas y ambas quedaron en placa junto a Jay Torrez y Juan Palau, Alexa Torrex y Yuli Ruiz, y Manuela Gómez y Campanita.

Después de su salida y como es habitual, las dos enviaron a uno de sus compañeros a placa de nominación y decidieron dejar al influenciador Valentino Lázaro, asegurando que lo hicieron para darle un parte de tranquilidad a su amiga Manuela Gómez y para medirlo en placa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

¿Qué dijeron Marilyn Patiño y Sara Uribe tras conectarse en vivo con La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este lunes 9 de febrero Marilyn Patiño y Sara Uribe se conectaron por última vez con sus excompañeros y dejaron mensajes a varios de ellos.

Ambas famosas dejaron un mensaje de cariño y ánimos para sus excompañeros, especialmente para su amiga Manuela Gómez, a quien le indicaron que tomara fuerzas y se apoyara en Dios para seguir delante y seguir cumpliendo su sueño de estar en televisión y ganarse el cariño de miles de televidentes.

Además, le resaltó que su hija Samantha está bien bajo el cuidado de su papá y de varias tías como ellas que la quieren, así que le pidieron que se tranquilizara.

Artículos relacionados Karina García Karina García reaccionó luego de que tildaran a Mariana Zapata de "plato típico"

De igual manera, le mencionaron a Campanita que también lo seguirán apoyando.

Para sorpresa de muchos, ninguna de las dos lanzó comentarios negativos a ninguno pese a tener diferencias con algunos de ellos, destacando que solo querían dar mensajes de amor.