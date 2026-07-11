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Reconocido actor colombiano reveló que fue secuestrado a sus cuatro años: “mi vida cambió”

El testimonio del actor dejó al descubierto uno de los momentos más duros que enfrentó durante su niñez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan Pablo Llano reveló que fue secuestrado a sus cuatro años
Juan Pablo Llano reveló que fue secuestrado a sus cuatro años. (Foto Freepik).

El reconocido actor colombiano Juan Pablo Llano compartió recientemente un episodio que marcó su infancia al revelar que fue secuestrado cuando tenía apenas cuatro años. El exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia aseguró que esa experiencia cambió por completo el rumbo de su vida y recordó cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su niñez.

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¿Cómo fue la dura experiencia que Juan Pablo Llano vivió durante su infancia?

Durante la tarde de este sábado 11 de julio Juan Pablo Llano sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón con un relato que había mantenido en reserva durante años.

El duro relato de Juan Pablo Llano sobre el secuestro que sufrió cuando tenía cuatro años
El duro relato de Juan Pablo Llano sobre el secuestro que sufrió cuando tenía cuatro años. (Foto Canal RCN).

El actor contó por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que cuando tenía apenas cuatro años fue víctima de un secuestro, una experiencia que, según afirmó, cambió su vida por completo y que hoy decidió hacer pública para enviar un mensaje de conciencia.

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“Hoy les abro mi corazón para contarles algo que me marcó desde muy pequeño: a mis 4 años fui víctima de un secuestro. En un segundo, mi vida cambió”.

A través de sus declaraciones, Llano explicó que logró ser rescatado porque una persona decidió actuar al notar que algo no estaba bien, en lugar de permanecer indiferente, haciendo énfasis en que la empatía puede convertirse en una herramienta clave para proteger a los menores que se encuentran en situaciones de riesgo.

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¿Por qué Juan Pablo Llano reveló que fue secuestrado en su niñez?

Pese a la gravedad de su confesión, lo que realmente llamó la atención es que Llano alzó su voz para mostrar la situación que viven muchos niños en Venezuela en la actualidad tras el terremoto y pidió a las personas mantenerse alerta ante cualquier comportamiento sospechoso que pueda poner en peligro a un menor.

El actor insistió en que observar, reaccionar y denunciar cuando sea necesario puede hacer la diferencia y evitar que otros niños atraviesen experiencias similares a la que él vivió en su infancia.

“Hoy, ante la situación crítica que viven muchos niños en lugares como Venezuela, quiero hacer este llamado: no podemos hacernos los de la vista gorda. Actuar, reaccionar y estar alerta ante lo extraño puede salvar la vida de un niño”.

Juan Pablo Llano abrió su corazón al recordar el secuestro que vivió en su infancia
Juan Pablo Llano abrió su corazón al recordar el secuestro que vivió en su infancia. (Foto Canal RCN).
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