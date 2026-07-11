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Luis Alfonso anuncia concierto gratis en Bogotá: ¿Dónde y cuándo será?

Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores al confirmar un concierto gratis en Bogotá. Conozca cuándo será y dónde se realizará.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Luis Alfonso en los Premios Billboard de la Música Latina 2024
Luis Alfonso dará concierto gratis en Bogotá. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

El cantante de música popular, Luis Alfonso, ha causado revuelo en redes sociales al anunciar que dará un concierto gratis en Bogotá, donde algunos de sus fans podrán asistir y verlo en persona.

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¿Cuándo y dónde será el concierto gratis en Bogotá que anunció Luis Alfonso?

El intérprete de 'Mi palabra contra la de ellos' ha revelado a sus miles de seguidores en redes sociales que estará el próximo jueves 23 de julio en La Plaza de la Mariposa, en el centro de la ciudad, para presentar a sus fieles oyentes su nueva producción discográfica llamada 'Lindo Lindo’.

Luis Alfonso en Los Premios Nuestra Tierra 2026
Luis Alfonso presentará su nuevo álbum con un concierto gratis en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum, Lindo Lindo 🫶🏽, voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños 🙏🏼. Nos vemos en La Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá desde las 11 a.m., para cantar juntos los temas del nuevo álbum. Completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien lindo lindo", escribió desde su cuenta de Instagram.

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¿Existe un registro previo para entrar al concierto gratuito de Luis Alfonso en Bogotá?

No, de acuerdo con la publicación que compartió 'El Señorazo', el aforo máximo será de unas 4000 personas y se estarán entregando unas manillas para asegurar un cupo en este concierto.

Luis Alfonso en Buen Día, Colombia
Luis Alfonso dará un concierto gratis en La Plaza de la Mariposa en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Por tal motivo, la recomendación es llegar una o dos horas antes de la cita acordada para poder ver al artista.

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¿Cómo llegar a La Plaza de la Mariposa en Bogotá?

La Plaza de la Mariposa está ubicada en el centro de Bogotá, muy cerca de la estación Museo del Oro de TransMilenio y a pocos pasos de la avenida Jiménez. Gracias a su ubicación, es posible llegar fácilmente tanto en transporte público como en vehículo particular o taxi.

Quienes se movilicen en TransMilenio pueden descender en la estación Museo del Oro o Av. Jiménez y caminar hasta la plaza.

También existen varias rutas del SITP que pasan por la carrera décima, lo que facilita el acceso desde diferentes puntos de la ciudad.

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