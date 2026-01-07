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Luis Alfonso sorprendió con un invitado de talla mundial en el cumpleaños de su hijo menor

Luis Alfonso celebró el cumpleaños de su hijo menor con una sorpresa especial que quedó registrada durante la celebración.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luis Alfonso celebró el cumpleaños de su hijo con una presencia que pocos esperaban
Luis Alfonso celebró el cumpleaños de su hijo con una presencia que pocos esperaban. (Foto Canal RCN).

El cantante de música popular Luis Alfonso celebró el cumpleaños de su hijo menor Agustín con una reunión especial que contó con la presencia de un invitado inesperado que rápidamente logró llamar la atención de sus seguidores.

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¿Cuántos años cumplió el hijo menor de Luis Alfonso?

El pasado martes 30 de junio, Luis Alfonso sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una serie de videos y fotografías en las que mostró parte de la celebración de cumpleaños de su pequeño hijo Agustín, quien habría elegido como temática del evento a la Selección Colombia.

La sorpresa que preparó Luis Alfonso para el cumpleaños de su hijo menor llamó la atención
La sorpresa que preparó Luis Alfonso para el cumpleaños de su hijo menor llamó la atención. (Foto Canal RCN).

En las imágenes se aprecia al menor luciendo una especie de uniforme de fútbol inspirado en los colores del equipo nacional, además de posar frente a una mesa decorada con la bandera de Colombia, detalles que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

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El festejo tenía como objetivo celebrar los siete años de vida de Agustín, quien pese a su corta edad ya sigue los pasos de su padre en la música popular y cuenta con un nombre artístico: El Charrito Rendón.

¿Quién fue el invitado especial en el cumpleaños del hijo menor de Luis Alfonso?

Durante la celebración, Luis Alfonso aprovechó la ocasión para compartir con sus seguidores un detalle que llamó la atención del cumpleaños de Agustín: la presencia de un invitado especial que hizo parte de este momento.

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Teniendo en cuenta que la temática estaba inspirada en la Selección Colombia, el artista popular decidió contar con la presencia de René Higuita, quien acompañó a los pequeños durante un partido amistoso, según se pudo observar en las imágenes compartidas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores.

Un invitado especial acompañó a Luis Alfonso en la celebración de su hijo menor y causó revuelo
Un invitado especial acompañó a Luis Alfonso en la celebración de su hijo menor y causó revuelo. (Foto Canal RCN).

De esta manera, la presencia de Higuita en el cumpleaños de Agustín no pasó desapercibida entre los seguidores de Luis Alfonso, quienes reaccionaron en redes sociales al ver el inesperado momento que hizo parte de la celebración.

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