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Yina Calderón lanzó dura crítica contra Wendy Guevara y así reaccionó la Barbie colombiana, ¿qué pasó?

La crítica de Yina Calderón a Wendy Guevara generó hasta reacción en la Barbie Colombiana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón habló sobre Wendy Guevara que desató la reacción la Barbie colombiana.
La fuerte opinión de Yina Calderón sobre Wendy Guevara terminó desatando otra polémica. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón causó polémica luego de hablar de Wendy Guevara durante una reciente entrevista que desató incluso reacción en la ‘Barbie colombiana’ tras lo que dijo sobre la mexicana.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Wendy Guevara que causó polémica?

Luego de regresar a Colombia, Yina Calderón en el programa Agonstin Podcast habló sobre su experiencia profesional que tuvo recientemente en reconocido medio internacional.

En medio de la entrevista también respondió preguntas sobre algunas personalidades del entretenimiento y fue allí cuando mencionó a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México.

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La creadora de contenido aseguró que, en su opinión, la imagen que muchos tienen de Wendy no corresponde con la realidad y afirmó que la influencer habría mostrado una personalidad distinta durante el reality.

Yina Calderón habló sobre Wendy Guevara que desató la reacción la Barbie colombiana.
La fuerte opinión de Yina Calderón sobre Wendy Guevara terminó desatando otra polémica. (Foto: Canal RCN)

"Siento que con una el público se está equivocando; es Wendy Guevara. En México sí la conocen mucho. Siento que esa fachada de cara bonita, de buena gente y de chévere con todo el mundo es mentira, y la máscara se le está cayendo. Ahora está metida en problemas. La gente la está descubriendo como realmente es", expresó Yina Calderón.

La empresaria de fajas también comentó que Wendy logró convencer al público con una estrategia que le permitió quedarse con el primer lugar del programa en 2023.

"A los mexicanos, qué pena decirles, pero están completamente erróneos con lo que es ella como persona. Siento que engañó totalmente al público, lo cual no está mal porque así se ganó el reality, pero ¿hasta cuándo nos dura una máscara puesta?", agregó.

Yina Calderón habló sobre Wendy Guevara que desató la reacción la Barbie colombiana.
La fuerte opinión de Yina Calderón sobre Wendy Guevara terminó desatando otra polémica. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué la ‘Barbie colombiana’ arremetió contra Yina Calderón tras hablar de Wendy Guevara?

Tras la entrevista las críticas para Yina Calderón no pasaron desapercibidas pues muchos recordaron lo que pasó con la exparticipante y Karina García en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

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"Soy colombiana y de la tierra de Yina y también me caes mal, me encanta Wendy", "Yina dijo lo que muchos queremos decir", "Buscando foco" y "Yina me cae bien, pero ¿por qué hablas mal de Wendy?".

Además, Tatiana Murillo, conocida como La Barbie Colombiana, también arremetió contra Yina Calderón.

“Qué decepción ver a esta mujer que llegue nuevamente al país a querer hacer lo mismo”.

 

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