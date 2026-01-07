Jhonny Rivera presumió su transformación física y causó revuelo en redes sociales: “qué cuerpazo”

Jhonny Rivera volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir una imagen en la que presumió la transformación física que tuvo años atrás. El artista mostró el resultado de su proceso y recibió varios comentarios en redes sociales, donde sus fanáticos destacaron el cambio con expresiones como “qué cuerpazo”.

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¿Cómo lucía Jhonny Rivera tras su transformación física que sorprendió en redes?

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió en redes sociales durante la mañana de este miércoles 1 de julio al compartir una fotografía en la que recordó cómo lucía años atrás tras someterse a una exigente rutina de ejercicio y una alimentación balanceada para lograrlo.

¿Cómo logró Jhonny Rivera su impactante cambio físico? (Foto Canal RCN).

Rivera mencionó que en aquella ocasión había tomado la decisión de cuidar su cuerpo por salud, por lo que, con ayuda de un entrenador profesional, logró su cuerpo soñado. “¿Recuerdan que hace seis años les mostré unos resultados increíbles con mi cuerpo?”, escribió junto a la instantánea compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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En la imagen se aprecia al artista luciendo un cuerpo completamente tonificado tras semanas de trabajo de la mano de su entrenador profesional. Según comentó, la idea de la foto es volver a retomar el reto y recuperar su figura.

“Justo antes estaba más gordo que nunca, y hacía de todo y nada pasaba… ¿Creen que lo puedo volver a lograr en un mes?”

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El artista dejó la pregunta abierta a sus seguidores, generando todo tipo de reacciones en redes sociales sobre su posible regreso a la disciplina que en su momento le permitió alcanzar su mejor versión física.

¿Cómo reaccionaron los fans de Jhonny Rivera al ver su estado físico?

Lo cierto es que con estas fotografías, el cantante de música popular volvió a ser tendencia en redes sociales tras dejar abierta la posibilidad de retomar una exigente rutina física que en el pasado le permitió alcanzar su mejor versión corporal.

La reacción no se hizo esperar, ya que muchos seguidores recordaron su cambio físico y aseguraron que en ese momento “tenía un cuerpazo”.