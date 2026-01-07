En las últimas horas, un reconocido periodista se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras ser embestido en plena transmisión en vivo del reciente partido de México y Ecuador en el Mundial 2026.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que fue embestido en plena transmisión en directo?

El nombre del periodista ecuatoriano José Carlos Crespo del medio ecuatoriano Teleamazonas se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al ser enfrentado por hinchas mexicanos en plena transmisión en directo durante el partido de México y Ecuador.

Así fue el impacto que le hicieron al periodista José Carlos Crespo. | Foto: Freepik

En el video se refleja que tras el triunfo de México ganándole 2-0 a Ecuador y asegurando su pase directo a los octavos de final, el periodista José Carlos se molestó tras el inesperado hecho en el que le lanzaron una botella en su rostro.

Por esta razón, los internautas han generado una ola de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por el inusual comportamiento que tuvieron los hinchas mexicanos con el periodista ecuatoriano tras el partido.

¿Qué dijo José Carlos Crespo tras ser embestido en medio del partido de México y Ecuador en el Mundial 2026?

En medio del inesperado hecho por el que atravesó José Carlos Crespo, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 18 mil seguidores, expresando su molestia tras el inesperado hecho, expresando las siguientes palabras:

“Normalmente estas derrotas generan tristeza, pero hoy siento más molestia, antes que otra cosa. Nuestra final nos la jugamos el sábado, hoy no salimos a tope. Nuestros cracks no respondieron como tal. No hubo respuesta, los jugadores no demostraron que no estuvieron en un alto nivel. Nos incomodó mucho todo”, agregó José Carlos Crespo.

Aunque por el momento el presentador no compartió alguna opinión al respecto acerca del hecho en el que le arrojaron una botella en medio de la transmisión, resaltó que el equipo mexicano obtuvo un buen partido durante su pase directo a los octavos de final tras ganarle a Ecuador.

Esto dijo José Carlos Crespo en sus redes. | Foto: Freepik

Por su parte, México se posiciona en la actualidad como uno de los equipos preferidos por parte de los hinchas del fútbol tras su pase directo a octavos de final en el Mundial 2026.