Actor Mario Cimarro está de luto tras dolorosa pérdida: así reaccionó Natasha Klauss a la noticia

El reconocido actor cubano Mario Cimarro compartió con sus seguidores una triste noticia personal que conmovió a cientos de personas en redes sociales.

El protagonista de varias producciones latinoamericanas reveló que atraviesa un difícil momento tras la pérdida de uno de los integrantes más importantes de su familia.

El también cantante utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías con las que recordó los años que compartieron juntos, recibiendo cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y de varias figuras del entretenimiento.

Mario Cimarro se viste de luto y Natasha Klauss reaccionó al emotivo mensaje que publicó (Foto GREG DOHERTY / AFP)

¿De quién se despidió Mario Cimarro en redes sociales?

El actor de reconocidas producciones como La usurpadora, Gata Salvaje y Mar de amor confirmó el fallecimiento de Caramelo, su gata, quien lo acompañó durante más de una década.

En la publicación compartió varias imágenes donde aparece junto a la mascota y también junto a su hija, Bree, mostrando algunos de los momentos cotidianos que vivieron como familia.

En el mensaje, Mario recordó que ahora Caramelo volvería a encontrarse con Mambito, otra de sus mascotas que también falleció hace un tiempo y que marcó profundamente a la familia.

Además, el actor reveló que la gata murió mientras él la sostenía entre sus brazos.

"Caramelo, Candy como te dice Bree. Te has ido al Rainbow Bridge a encontrarte con Mambito. Nos has dado 14 largos años de alegrías, risas y travesuras. Te fuiste en mis brazos, mi abrazo te sostuvo y te sostuvo y no te quería soltar... Se hace tan poquito 14 años", escribió.

¿Cómo reaccionó Natasha Klauss ante la noticia?

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que expresaron su solidaridad con el actor y le enviaron mensajes de apoyo por la pérdida de su mascota.

Muchos usuarios compartieron experiencias similares con sus propios animales de compañía y resaltaron el vínculo que puede llegar a formarse entre una mascota y su dueño

Entre las personas que reaccionaron estuvo la actriz Natasha Klauss, quien le dejó varios corazones rojos como muestra de apoyo en este difícil momento.

Hasta el momento, Mario Cimarro no ha realizado nuevas publicaciones sobre la pérdida de Caramelo, pero su mensaje ha recibido miles de reacciones y comentarios de personas que quisieron acompañarlo durante este duelo.