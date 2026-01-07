El hijo de Sara Uribe conmovió con el mensaje que le envió a Fredy Guarín, ¿qué le dijo?

Fredy Guarínrecibió un emotivo mensaje por parte de su hijo Jacobo, fruto de la relación que sostuvo con Sara Uribe, con motivo de su cumpleaños número 39.

El video fue compartido en las redes sociales del menor llamó la atención luego de que se diera a conocer la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

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¿Qué mensaje le dedicó Jacobo a Fredy Guarín por su cumpleaños?

El niño aparece sentado al aire libre, con un paisaje rodeado de árboles de fondo y frente a una tableta mientras realiza una videollamada con su papá.

Durante la llamada, Jacobo felicita a Fredy Guarín por su cumpleaños y, de una forma muy especial, comienza a contar desde el número uno hasta llegar al 39, la edad que cumplió el exjugador de la Selección Colombia.

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El mensaje llega en un momento en el que el nombre de Fredy Guarín ha vuelto a estar en conversación, luego de que se confirmara su reconciliación con Andreina Fiallo, con quien estuvo separado durante casi una década.

Así felicitó Jacobo a Fredy Guarín por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

Fredy Guarín, quien recientemente ha mostrado en sus redes sociales que se encuentra de viaje, también recibió un emotivo mensaje de Andreina Fiallo con motivo de su cumpleaños, que generó ola de reacciones.

¿Por qué causa sensación el mensaje de Jacobo en el cumpleaños de Fredy Guarín?

Por su parte, Sara Uribe ha generado revuelo en redes sociales luego de unos mensajes en las que habla sobre el dolor, el pasado que han sido interpretadas como indirectas para su expareja.

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Hace un tiempo la presentadora generó revuelo luego de contar cómo se divide los gastos con Fredy Guarín para la manutención del menor.

Así felicitó Jacobo a Fredy Guarín por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

Sara Uribe que la custodia de Jacobo es compartida con Fredy Guarín y explicó que en la práctica siente que la mayor parte de la responsabilidad diaria recae sobre ella. "Es compartida, pero a mí me toca siempre".

La presentadora contó que Jacobo vive con ella, mientras que Fredy tiene acordado compartir con su hijo cada 15 días y explicó que con Fredy Guarín hicieron un acuerdo para dividir los gastos del niño por mitades.