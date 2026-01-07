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Mamá de James Rodríguez compartió emotiva foto con Samuel antes del partido clave de Colombia

La mamá de James Rodríguez compartió una emotiva foto junto a su nieto Samuel antes del duelo ante Ghana en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Antes del partido clave de Colombia, la mamá de James Rodríguez reveló un tierno momento familiar
Antes del partido clave de Colombia, la mamá de James Rodríguez reveló un tierno momento familiar. (Foto AFP: Raul Arboleda).

La mamá de James Rodríguez compartió un emotivo momento familiar previo al importante partido de la Selección Colombia ante Ghana en el Mundial de fútbol 2026, luego de publicar una fotografía junto a Samuel, el hijo del futbolista. La imagen llega en medio de la expectativa por un duelo que definirá el paso del equipo colombiano a los octavos de final del torneo.

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¿Cuál fue la foto que compartió la mamá de James Rodríguez antes del partido contra Ghana?

Durante la mañana de este miércoles 1 de julio, María del Pilar Rubio, madre del futbolista colombiano James Rodríguez, compartió una emotiva fotografía junto a su nieto Samuel, hijo del centrocampista.

hijos de james rodriguez bailando
Hijos de James Rodríguez enamoran bailando/AFP: Timothy A. Clary

Junto a la imagen publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, María del Pilar relató que había decidido madrugar para realizar su rutina de ejercicio antes de que su nieto despertara. Sin embargo, se llevó una sorpresa al darse cuenta de que el menor también estaba despierto.

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"Así como cuando te despiertas súper temprano a entrenar y alguien más tenía los mismos planes de madrugar más y con hambre", escribió la madre del futbolista, generando comentarios entre sus seguidores, quienes tomaron la situación con humor.

Cabe destacar que la madre de James se encuentra junto a sus nietos Samuel y Salomé para acompañar al futbolista en este importante momento de su carrera deportiva, ya que el próximo partido de la Selección Colombia ante Ghana definirá si el equipo avanza a los octavos de final del Mundial 2026.

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¿Cuándo se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia y Ghana?

El encuentro deportivo entre la Selección Colombia y Ghana se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. hora Colombia, siendo este el primer partido de la Selección Colombia del Mundial 2026 en territorio estadounidense. Pues recordemos que este decisivo encuentro tendrá lugar en el Estadio Kansas City.

El resultado de este compromiso será determinante para la Selección Colombia, ya que definirá si el equipo nacional continúa en competencia y avanza a la siguiente fase del Mundial 2026 o queda eliminado del torneo.

Carlos Queiroz, director técnico de Ghana se pronunció tras el partido con Colombia: ¿qué dijo?
¿Cuándo será el partido de Colombia con Ghana? | AFP: Melo Moreira
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