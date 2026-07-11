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Esta es la razón por la que las camisetas de fútbol generan mal olor en las axilas, según expertos

Las camisetas de fútbol suelen concentrar mal olor en las axilas, pero expertos explican por qué ocurre y cómo prevenirlo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Descubre por qué las camisetas de fútbol generan mal olor en las axilas
Expertos explican por qué las camisetas de fútbol generan mal olor en las axilas. (Foto izquierda: Alex Grimm/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

Son muchas las personas que se han quejado en redes sociales de que sus camisetas de fútbol generan mal olor en la parte de las axilas, y aunque incluso le han hecho memes, hoy expertos explican a qué se debe y cómo evitarlo.

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¿Por qué las camisetas de fútbol generan mal olor en las axilas o dan "chucha"?

Aunque las camisetas de fútbol suelen usarse recién lavadas o recién sacadas del clóset, muchas personas notan que, tras un tiempo de uso, en la zona de las axilas aparece un olor fuerte que comunmente se conoce como "chucha".

Hincha de la Selección Colmbia en un partido
El material de las camisetas de fútbol son creadas con poliéster, un material sintético que da aparición de malos olores en las axilas. (Foto: Freepik)

De acuerdo con los expertos, este problema no siempre está relacionado con la higiene personal, sino con los materiales con los que se fabrican estas prendas. La mayoría están confeccionadas con poliéster, una fibra sintética derivada de resinas plásticas que, en muchos casos, se combina con elastano y favorece la acumulación de sudor y bacterias.

Asimismo, los expertos señalan que el mal olor también puede generarse de factores propios de cada persona. Aspectos como la alimentación, la genética, los cambios hormonales o incluso el consumo de algunos medicamentos.

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¿Cómo quitar el mal olor de las axilas en las camisetas de fútbol?

Para eliminar el mal olor en las axilas de las camisetas de fútbol, los expertos recomiendan no dejar pasar mucho tiempo antes de lavarlas.

Imagen de un hombre lavando una camiseta.
Los expertos recomiendan lavar las camisetas de fútbol después de cada uso. (Foto: Freepik)

También aconsejan remojarlas durante unos minutos con agua tibia y un poco de vinagre blanco o bicarbonato de sodio, ya que estos ayudan a desprender las bacterias y los residuos que quedan atrapados en las fibras del poliéster.

Además, es importante evitar el uso excesivo de suavizante, pues este puede dejar una capa sobre la tela que favorece la acumulación de bacterias.

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Lavar la prenda al revés, utilizar un detergente adecuado para ropa deportiva y dejarla secar completamente al aire también contribuye a prevenir que el mal olor vuelva a aparecer.

Con estos tips evitará que el mal olor se impregne en las axilas de sus camisetas de fútbol y prolongará la vida útil de la prenda.

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