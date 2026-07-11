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Este es el futbolista de la Selección Colombia que vivió con una bala en su pierna por cuatro años

Un futbolista de la Selección Colombia sorprendió al revelar cómo vivió por cuatro años con una bala en su pierna. Aquí su historia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Imagen de la Selección Colombia posando antes de un encuentro
Futbolista de la Selección Colombia vivió con una bala perdida en su pierna por cuatro años. (Foto izquierda: JUAN MABROMATA / AFP | Foto derecha: Freepik)

Un futbolista de la Selección Colombia conmovió a los aficionados al revelar uno de los episodios más difíciles de su vida: durante cuatro años convivió con una bala alojada en una de sus piernas tras un inesperado hecho.

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¿Qué futbolista de la Selección Colombia vivió con una bala alojada en su pierna durante cuatro años?

Se trata del centrocampista Gustavo Puerta, quien recordó uno de los momentos más difíciles de su infancia. Cuando tenía apenas 10 años, vivió un hecho que marcó su vida y que, por un momento, puso en duda su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Gustavo Puerta celebra un gol
El centrocampista Gustavo Puerta vivió un momento trágico a sus 10 años. (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

Según contó, aquel día su padre le pidió que fuera a hacer unas compras al supermercado. Mientras se dirigía al lugar, una bala perdida impactó su pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención.

Aunque fue atendido rápidamente, los médicos determinaron que no era posible extraer el proyectil de inmediato y recomendaron dejarlo alojado en su pierna durante cuatro años. Esta situación condicionó parte de su infancia y representó un desafío en su camino dentro del fútbol.

No obstante, con perseverancia, Puerta con tratamiento logró alcanzar su sueño y en 2021 fue convocado para participar con el Bogotá F.C., donde empezó a darse a conocer.

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¿Cuándo empezó a jugar Gustavo Puerta con la Selección Colombia?

Gustavo Puerta comenzó su recorrido con la Selección Colombia en los equipos juveniles, donde llamó la atención por su desempeño en el mediocampo.

Su crecimiento lo llevó a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, quien lo convocó por primera vez a la selección de mayores en octubre de 2022 para un microciclo de trabajo.

Gustavo Puerta controlando el balón con su pecho en un partido
Gustavo Puerta logró debutar con la Selección Colombia en 2022. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Después de continuar su evolución en el fútbol profesional, el volante recibió la oportunidad de debutar con la Tricolor el 15 de noviembre de 2025, en un amistoso frente a Nueva Zelanda.

En ese compromiso marcó un gol y dejó una buena impresión, convirtiéndose en una de las jóvenes alternativas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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¿Quién es la esposa de Gustavo Puerta?

La esposa de Gustavo Puerta es Valeria Valencia, una joven de 21 años que ha acompañado al futbolista en diferentes etapas de su carrera. Aunque suele mantener un perfil discreto, en varias ocasiones ha compartido con él algunos de los momentos más importantes de su vida personal.

Actualmente, la pareja espera su primer bebé. Hace poco anunciaron que tendrán una niña, una noticia que celebraron junto a sus familiares y seguidores, quienes les han enviado numerosos mensajes de felicitación en esta nueva etapa.

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