¿Haaland ahora es cantante? El futbolista sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una canción

Erling Haaland sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta poco conocida: una canción que grabó durante su adolescencia llegó a convertirse en un lanzamiento oficial junto al DJ Kygo.

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¿Quién es Erling Haaland y por qué es reconocido en el fútbol?

Erling Haaland es uno de los futbolistas más destacados de la actualidad. El delantero noruego ha construido una carrera marcada por sus goles y por su presencia en algunos de los equipos más importantes del fútbol internacional.

Nació en Leeds, Inglaterra, pero creció en Noruega, país al que representa en el Mundial 2026. Desde sus primeros años mostró interés por el deporte y comenzó su formación en las categorías juveniles, donde rápidamente llamó la atención por sus capacidades dentro del campo.

Erling Haaland llama la atención de los fans en redes sociales / (Foto de AFP)

Su historia también está relacionada con el fútbol por su familia. Su padre, Alf-Inge Haaland, fue jugador profesional y tuvo una trayectoria en la Premier League inglesa. Desde pequeño, Erling estuvo en un ambiente deportivo, aunque con el paso del tiempo también mostró una faceta diferente fuera de los estadios.

Durante su adolescencia, además de entrenar y competir, compartía momentos con sus compañeros de selección, una etapa en la que surgió una canción que años después volvería a tomar protagonismo.

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¿Cómo llegó Erling Haaland a lanzar una canción?

La historia comenzó en 2016, cuando Haaland tenía 15 años y hacía parte de la selección noruega sub-17. En medio de las concentraciones, el futbolista creó junto a sus compañeros Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg un grupo de rap llamado ‘The Flow Kingz’.

Como una actividad entre amigos, grabaron una canción llamada “Kygo jo” y publicaron un video en YouTube. Lo que inició como una experiencia de adolescentes terminó años después llamando la atención del DJ noruego Kygo.

Erling Haaland sorprendió con el lanzamiento de una canción / (Foto de AFP)

Durante el Mundial, la canción volvió a circular en redes sociales y Kygo propuso una condición al futbolista: si Haaland anotaba contra Brasil en los octavos de final, realizaría una nueva versión del tema.

Después de que el delantero cumpliera con la meta deportiva al marcar dos goles en ese partido, el DJ lanzó el remix oficial de la canción, combinando la grabación original con nuevos elementos musicales.

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¿Cómo le fue a la canción entre Haaland y Kygo?

Tras el estreno musical, Erling Haaland se pronunció en sus redes sociales y reaccionó con humor a su nueva faceta, agradeciendo a Kygo por la colaboración y realizando una pregunta que llamó la atención,

“¡Momento histórico! Gracias, @kygomusic 🤝🏻🎶 ¿Esto significa que ahora soy oficialmente un artista?”.

La canción llegó a posicionarse entre las más escuchadas en plataformas digitales del país, convirtiendo un recuerdo de adolescencia en una colaboración que tomó relevancia internacional.

El lanzamiento llevó a que varios seguidores se preguntaran si dejaría el fútbol para dedicarse a esta nueva faceta. Sin embargo, el delantero ha dejado claro que su carrera deportiva continúa siendo su principal enfoque.