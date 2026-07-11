¿La Liendra se mostró apoyando a Argentina en el Mundial 2026?

El influenciador La Liendra provocó risas entre miles de sus fanáticos luego de dejarse ver apoyando a la Selección de Argentina en el Mundial 2026.

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¿La Liendra está alentando a Messi en el Mundial 2026?

El creador de contenido se dejó ver en sus redes sociales vestido totalmente con los colores de la albiceleste e interpretando canciones icónicas que apoyan a esta Selección.

"Todos los equipos que he apoyado los eliminan. Así que vamos", escribió sobre la publicación.

Con su texto, dejó entrever que su apoyo a los argentinos es para que estos pierdan en su partido de cuartos de final.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus seguidores, donde muchos indicaron que dicho apoyo no le servirá para ver a Lionel Messi por fuera del Mundial 2026, mientras que otros se mostraron apoyándolo y destacando que esperan que eso pueda funcionar.

La Liendra ha demostrado abiertamente su gran admiración al futbolista Cristiano Ronaldo, quien por años millones de fanáticos lo han catalogado con el mayor rival de Lionel Messi, por lo que, el influenciador espera que el argentino quede eliminado como pasó con el portugués.

Recordemos que, Cristiano Ronaldo quedó por fuera del Mundial 2026 luego de perder en octavos de final contra la Selección de España.

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

La Selección de Argentina se enfrentará contra la Selección de Suiza este sábado 11 de julio a las 8:00 p.m, hora Colombia, donde el ganador podrá pasar a semifinal y competir contra el ganador entre Noruega e Inglaterra, cuyo encuentro también se dará este 11 de julio, pero a las 4:00 p.m.

No olvides que el partido de Argentina contra Suiza lo podrás disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN.

Si prefieres verlo desde un dispositivo móvil lo puedes ver por medio de la aplicación o el canal de YouTube del Canal RCN.

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También conéctate en la gran final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio, cuando conoceremos al gran ganador de la Copa del Mundo.