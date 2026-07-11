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Revelan qué habría provocado el supuesto distanciamiento entre James Rodríguez y Richard Ríos

Crecen los rumores sobre las razones que habrían distanciado a James Rodríguez y Richard Ríos tras el Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
James Rodríguez habría tomado distancia de Richard Ríos y esta sería la razón de su desacuerdo
James Rodríguez habría marcado distancia con Richard Ríos y crecen los rumores sobre el motivo. (Fotos: AFP)

Luego de que James Rodríguezdejara de seguir a Richard Ríos en Instagram, comenzaron a surgir versiones sobre un supuesto distanciamiento entre los dos futbolistas de la Selección Colombia.

Mientras en redes sociales despertó todo tipo de reacciones, Richard Ríos compartió un mensaje de agradecimiento dedicado a la afición colombiana, pero coincidió luego de que muchos notarán la acción de James.

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¿Qué se ha dicho sobre el supuesto distanciamiento entre James Rodríguez y Richard Ríos?

Hasta el momento, ni James Rodríguez ni Richard Ríos se han pronunciado sobre los rumores que circulan alrededor de su relación en la Selección Colombia.

Sin embargo, durante los últimos días han surgido diferentes versiones sobre lo que habría ocurrido dentro de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial.

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Entre ellas, se habla de un supuesto comentario realizado por Richard Ríos que no habría sido del agrado del capitán colombiano.

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Además, también se ha mencionado que la suplencia de Richard Ríos no estaría relacionada únicamente con aspectos futbolísticos.

Una de las personas que habló sobre ese tema fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que el mediocampista habría manifestado su inconformidad por el desgaste físico que implicaba asumir gran parte del trabajo defensivo.

¿Qué habría pasado entre James Rodríguez y Richard Ríos?

Según esas versiones, durante uno de los partidos Richard Ríos le habría pedido a James Rodríguez que también participara en la presión sobre la salida del rival para no tener que asumir solo esa labor.

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De acuerdo con esa misma información, el intercambio habría terminado en una discusión dentro del campo y, desde entonces, Richard Ríos perdió protagonismo en algunos compromisos de la Selección Colombia.

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El futbolista del Benfica, que viene de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, publicó un mensaje de agradecimiento que llamó la atención en la mañana del 11 de julio que coincidió con el momento en que comenzaron a circular los rumores sobre una supuesta distancia con James.

Richard Ríos compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece de espaldas, acompañada de un mensaje dedicado a la afición colombiana pero muchos lo tomaron como una reacción.

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