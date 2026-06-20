El Mundial 2026 tiene a todos los fanáticos con la felicidad al borde y, por supuesto, las redes sociales están inundadas de contenidos que se viralizan.

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¿Cómo va la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Colombia volvió al Mundial y eso tiene a sus patriotas con la fe intacta. En su debut, el combinado de Néstor Lorenzo destacó al ganarle 3-1 a Uzbekistán. Con ello, incrementaron las posibilidades de que los cafeteros avancen en la Copa Mundo.

Las figuras colombianas del balompié han sido aplaudidas después de dicho partido. Si bien es cierto que cada fan tiene a su favorito, algunos destacan más que otros no solo por lo que hicieron en el primer encuentro deportivo, sino también por la trayectoria futbolística que los caracteriza.

Apasionado del fútbol colombiano en el primer partido de la Selección Colombia | Foto Alfredo Estrella / AFP.

En efecto, las nuevas tecnologías no se quedan atrás para hacer sus propios análisis y dar por sentado el nombre del jugador de la Selección Colombia que, por ahora, es considerado como el "mejor" tras el partido contra Uzbekistán.

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Gracias a la inteligencia artificial (IA), hoy en día es posible hacerse distintas interrogantes sobre temas de interés general, como, por ejemplo, el fútbol.

¿Quién es el mejor jugador de la Selección Colombia tras el partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

Como el Mundial 2026 está en pleno furor, se le preguntó a la IA acerca de los jugadores colombianos que se encuentran dándolo todo por su país. Entonces, después del primer partido contra Uzbekistán, la herramienta tecnológica lanzó su veredicto de quién es el mejor jugador de Colombia hasta el momento en el Mundial 2026.

De acuerdo con la inteligencia artificial, después del primer partido de Colombia en el Mundial 2026 (victoria 3-1 ante Uzbekistán), el jugador más destacado fue Luis Díaz.

A renglón seguido, la IA justificó que Lucho Díaz fue elegido MVP (jugador más valioso, por sus siglas en inglés) del partido por la FIFA. Asimismo, destacó que el guajiro:

Generó varias jugadas de peligro desde el ataque.

Dio una asistencia clave.

Anotó un gol decisivo en la segunda parte.

Fue el jugador más influyente en el ritmo ofensivo de Colombia.

Luis Díaz no deja de brillar en la Selección Colombia | Foto Alfredo Estrella / AFP.

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No obstante, vale la pena destacar que jugadores como Daniel Muñoz y Jaminton Campaz tuvieron un buen desempeño; el impacto general del equipo pasó principalmente por Luis Díaz, que fue el gran referente de la Tricolor en el debut, según la IA.

Colombia tendrá su segundo partido de la Copa Mundo 2026 el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. Transmisión que se podrá ver en las distintas pantallas de Deportes RCN y Canal RCN.